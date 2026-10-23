Con Policía sacaron a influenciadora que no pagó el arriendo y en su closet los uniformados se sorprendieron con un hallazgo

Wendy Jeanette Durán es una creadora de contenido que dejó de pagar el arriendo de una casa ubicada en el sector de Pance, en la ciudad de Cali, donde grababa decenas de videos que compartía en sus redes sociales. Los dueños de la vivienda tuvieron que acudir a un juez civil para obtener una orden que permitiera desalojarla.

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Después de un largo proceso, un juez ordenó el desalojo, el embargo y el secuestro del inmueble. La diligencia estuvo a cargo de la Policía y, mientras retiraban las pertenencias, los uniformados se encontraron con un hallazgo que cambió el curso del procedimiento.

“La inspección de un clóset cambió el curso del procedimiento ordenado por un juez civil. Allí fueron encontrados 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance. Posteriormente, fueron hallados un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hacen parte del inventario de la fuerza pública en Colombia”, señaló la Fiscalía.

Entre los elementos hallados había un fusil de alto poder, que ni siquiera la Fuerza Pública en Colombia tiene por razones de costo y manejo, junto con casi 1.000 cartuchos calibre 5.56 y dos pistolas tipo Glock calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

A la creadora de contenido Wendy Jeanette Durán Bocanegra le encontraron, en Pance, un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense, cuyo modelo y características no hace parte del inventario de la fuerza pública en Colombia Foto: Fiscalía General de la Nación

“Durante la diligencia, Durán Bocanegra manifestó que no tenía permisos para mantener ese material y fue capturada en situación de flagrancia por la Policía Nacional. En el lugar también había 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes”, señaló la Fiscalía.

La diligencia, que en principio estaba programada como un desalojo, se convirtió en un procedimiento de allanamiento y captura de la influenciadora en situación de flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Además, se abrió una nueva investigación por un posible lavado de activos.

“Las investigaciones de la Fiscalía continúan para establecer la posible participación de la creadora de contenido en otros hechos delictivos, así como el origen y destinación de los elementos encontrados”, señaló el ente acusador.

Wendy Jeanette Durán una creadora de contenido fue capturada por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Ante la gravedad de los hallazgos y las pruebas encontradas en el sitio, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento que el juez de control de garantías avaló. Ahora, la influenciadora, que dejó de pagar el arriendo, tendrá que permanecer privada de la libertad en una cárcel.