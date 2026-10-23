De La Espriella da contundente advertencia tras atentado en Casanare: “Que les quede claro a estos miserables bandidos”

Durante la madrugada de este viernes, 23 de octubre, se registró un atentado en el peaje de San Pedro de Villanueva, en el departamento de Casanare. El hecho ha causado conmoción entre los habitantes de la región y ha encendido las alarmas en la zona.

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Tras la situación, Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, extendió un mensaje a la ciudadanía sobre el acontecimiento y mandó un mensaje directo a los perpetradores de este atentado.

De acuerdo con el mandatario, ya se dio la orden a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia para que comiencen el despliegue de todas sus capacidades, con el fin de identificar, perseguir y capturar a los responsables de este delito.

Asimismo, de acuerdo con la información preliminar, se habrían identificado cuatro personas heridas tras el ataque. Además, en los diferentes videos que circulan sobre el hecho se evidencia la magnitud de la explosión.

De La Espriella también se refirió directamente a los delincuentes que hicieron esto, manifestando que este crimen no se va a quedar sin justicia y que hará que todo el peso de la ley caiga sobre ellos.

“¡Que les quede absolutamente claro a estos miserables bandidos: nada de esto va a quedar impune! Les voy a hacer pagar, ante la justicia y con todo el peso de la ley, cada gota de sangre que han derramado del pueblo colombiano”, aseguró el mandatario.

El presidente también destacó que los responsables serán perseguidos sin descanso hasta que se dé con ellos. Asimismo, recalcó que se buscará desmantelar y destruir las economías ilícitas de las que se benefician. “No habrá refugio ni territorio donde puedan esconderse de la acción legítima del Estado”, resaltó.

De La Espriella manifestó su solidaridad con las personas heridas por el hecho, sus familias y todos los habitantes de la región de Casanare.

Video captó momento de explosión de carrobomba en peaje de Casanare

“En la Patria Milagro, la vida de los colombianos se respeta y la autoridad del Estado se hace cumplir. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, cerró diciendo el mandatario.

Se espera que en las próximas horas las personas afectadas sigan recibiendo la atención pertinente para garantizar su seguridad y bienestar. Asimismo, en el transcurso del día se podrían entregar nuevos detalles sobre el hecho.

Con diferentes uniformados desplegados en busca de los responsables, en cuestión de poco tiempo se podría conocer la identidad de los sospechosos.