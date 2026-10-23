Video captó momento de explosión de carro bomba en peaje de Casanare

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto del atentado terrorista que ocurrió en un peaje del departamento del Casanare. Ilegales colocaron un carro bomba y luego lo explotaron, dejando cuatro personas heridas.

Cuatro heridos tras atentado terrorista en peaje de Casanare

En la filmación que ya está en poder de las autoridades, se logra ver cómo un vehículo Chevrolet Spark GT es abandonado en el peaje por una persona que es recogida por un sujeto en una motocicleta. Cuando estos se van del lugar, explota el carro bomba.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde rechazó contundentemente este tipo de acciones.

“¡Rechazo absoluto al terrorismo! El carro bomba en el peaje de la vía entre Villanueva y Monterrey, Casanare, es un acto criminal que atenta contra la vida de los colombianos y el derecho de la gente a movilizarse en paz y seguridad”, dijo.

De acuerdo con Noguera, desde el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, se encuentran trabajando para garantizar la seguridad de las personas que transitan por esta zona del país.

“Desde el Gobierno trabajamos de inmediato con las autoridades para asegurar la zona y proteger a quienes transitan por este corredor. El terror no puede someter la movilidad ni la libertad de los colombianos. Solidaridad con los heridos y sus familias”, agregó.

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Entretanto, el representante a la Cámara por Casanare, Diego García Alfonso, rechazó este tipo de actos de terrorismo que afectan a su departamento. “Condeno enérgicamente el ataque contra el peaje San Pedro, en Villanueva, que deja preliminarmente cuatro personas heridas y graves afectaciones materiales”, señaló.

Al mismo tiempo, el representante hizo un llamado al Gobierno nacional con el fin de que no escatimen los esfuerzos por la seguridad de los habitantes de este departamento.

“Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar las capacidades de la Fuerza Pública en Casanare, garantizar la seguridad en las vías y adelantar, con celeridad, las investigaciones que permitan identificar, capturar y judicializar a los responsables. Pondré todas mis capacidades y ejerceré todas las gestiones necesarias para contribuir a la seguridad de nuestra región”, agregó.

Por su parte, las autoridades judiciales avanzan con las respectivas investigaciones con el fin de poder identificar a las personas que participaron en este atentado.