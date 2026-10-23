Carolina Restrepo, directora del ICBF, sale en defensa de una trabajadora y responde por graves señalamientos: “Esa es la verdad”

Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le respondió al congresista Duvalier Sánchez y al concejal de Bogotá, Julian Triana, por la denuncia que hicieron en las últimas horas y en la que nombraron a Érika Jiménez.

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De acuerdo con ellos, la funcionaria supuestamente habría mentido debido a que certificó experiencia en su propia firma de abogados y quien firmó el documento fue precisamente Jiménez.

El representante y el cabildante, entre otras cosas, hablaron de una “experiencia fantasma” y, además, aseguraron que Restrepo le dio un contrato de tres meses a Erika por un valor de 25 millones de pesos. “Sin certificación no había acreditación, sin acreditación no había nombramiento posible ni contrato de prestación de servicios”, comentó Triana.

Al respecto, la directora del ICBF no dudó en responder a través de su cuenta de X y salió en defensa de Jiménez. “No voy a referirme a los señalamientos contra mi persona. De eso se encargarán mis abogados particulares”, comenzó diciendo.

“Pero no voy a guardar silencio cuando se pretenda atacar la honra y la dignidad de quienes han trabajado conmigo. Las insinuaciones sobre Érika Jiménez son una mezquindad y una manipulación de los hechos”, agregó.

Restrepo sostuvo que esta mujer es una extraordinaria profesional, trabajadora y una madre cabeza de hogar, que ha construido su vida a través del esfuerzo y la dedicación.

La funcionaria fue clara en que la vinculación de Jiménez se hizo por medio de un contrato de prestación de servicios y fue necesaria porque, según ella, la planta de personal que recibieron impedía efectuar inmediatamente su nombramiento.

“Su llegada era indispensable para acompañarme en la gestión como una persona de mi absoluta confianza”, apuntó.

Por lo mismo, Restrepo precisó que una vez fue posible formalizar el nombramiento, se dio por terminado el contrato de prestación de servicios y Érika pasó a ser funcionaria de planta.

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“Esa es la verdad, y la dignidad de una mujer trabajadora no es moneda de cambio en ninguna confrontación política”, manifestó.

Por otra parte, la directora confirmó que se está adelantando una revisión profunda en el ICBF y, gracias a esto, se han hecho hallazgos “graves”, los cuales están documentados y dejan en evidencia la magnitud de los problemas que han tenido que enfrentar.

En ese sentido, sostuvo que no dejarán de trabajar y que su única misión es con la niñez colombiana, por lo que no permitirá que ninguna polémica la aparte de esto.

María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: X: @ICBFColombia

“Y quiero que algo quede absolutamente claro, quienes han trabajado conmigo y quienes hoy trabajan a mi lado no están solos, no les voy a dar la espalda. Se a qué y a quienes nos estamos enfrentando”, expresó.

Restrepo agregó: “No importa cuántos intereses se vean afectados por nuestro trabajo. Defenderé con toda mi determinación la dignidad, la honra y el derecho de mi equipo a cumplir sus funciones sin ser objeto de ataques personales”.

Por último, cerró la publicación diciendo: “No voy a abandonar a mi gente, no voy a renunciar a mi responsabilidad y no voy a detener la renovación del ICBF”.