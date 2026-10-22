Enfrentamientos entre indígenas y Policía en Barranquilla: niños serían usados para pedir dinero

Un operativo dirigido a verificar la posible vulneración de derechos de menores de edad que serían usados para la mendicidad terminó en momentos de tensión en el norte de Barranquilla.

La intervención, realizada durante la mañana del jueves, 22 de octubre, quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales y mostraron enfrentamientos entre uniformados e integrantes de una comunidad indígena.

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El procedimiento se desarrolló en la calle 100 con carrera 46, en el sector de Miramar. Allí llegaron funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional y la Alcaldía de Barranquilla para intervenir la situación relacionada con menores de edad que, según denuncias ciudadanas, estarían pidiendo dinero en semáforos y comercializando productos en las vías públicas.

La presencia de niños junto a adultos que solicitaban dinero o limpiaban vehículos había generado preocupación entre residentes y conductores del sector.

Operativo de la Policía y del ICBF para revisar la situación de menores de edad terminó en enfrentamientos en Barranquilla. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

¿Qué buscaban las autoridades con el operativo?

De acuerdo con la información preliminar, el propósito de la intervención era verificar las condiciones en las que se encontraban los menores, establecer si sus derechos estaban siendo vulnerados y determinar qué medidas de protección podrían requerirse.

Durante el procedimiento, las autoridades retiraron del lugar a varias personas, entre ellas menores de edad. Sin embargo, la intervención derivó en momentos de confrontación que quedaron registrados en grabaciones difundidas en redes sociales.

La situación abrió interrogantes sobre lo ocurrido durante el operativo y la forma en que se desarrolló la intervención. Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con precisión cómo comenzó el altercado ni detallar las circunstancias de cada enfrentamiento.

Operativo de la Policía y el ICBF para revisar la situación de menores de edad terminó en enfrentamientos en Barranquilla. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Las denuncias ciudadanas y la protección de los niños

Las quejas de residentes sobre la presencia de menores solicitando dinero en las calles forman parte de un problema que las autoridades distritales ya venían atendiendo. En octubre, Barranquilla había informado sobre acciones institucionales contra la mendicidad infantil y la activación de rutas para atender a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

La posible utilización de menores para pedir dinero debe ser verificada por las autoridades, sin asumir que todos los adultos involucrados están cometiendo un delito.

Por ahora, se espera que las entidades entreguen un balance detallado del procedimiento, aclaren si hubo personas capturadas y precisen cuáles medidas de protección fueron adoptadas para los niños y adolescentes.