Francés detenido por narcotráfico en Soledad, Atlántico, fue expulsado de Colombia: esto dijo Migración

En un vuelo que partió de Bogotá con rumbo a París fue expulsado de Colombia Traore Mamoudou, capturado el pasado viernes, 16 de octubre, en medio de la Operación Blindaje 360 en Soledad, Atlántico.

“Migración Colombia expulsó a alias “Traore”, ciudadano francés capturado en Soledad (Atlántico) por narcotráfico y presuntos nexos con la organización delincuencial “Los Costeños”. El traslado inició en Barranquilla y se realizó desde el aeropuerto El Dorado", señaló la entidad.

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Traore, según Presidencia de la República, fue sorprendido en flagrancia en la carrera 10 con calle 47, en el barrio Soledad 2000, por el delito de tráfico de estupefacientes al portar un kilogramo de cocaína.

Traore Mamoudou, ciudadano francés detenido en Soledad, Atlántico, en medio de la Operación Blindaje 360. Foto: Redes sociales

El francés es señalado de pertenecer a la estructura criminal Los Costeños, bajo el mando de alias el Quesero.

En ese operativo se realizaron 50 allanamientos con un saldo preliminar de 72 capturados: 42 en flagrancia y 30 por orden judicial, por delitos como concierto para delinquir (16), hurto (18), tráfico de estupefacientes (14), porte ilegal de armas (14), homicidio (3) y otros delitos (7).

Además de Traore, entre los detenidos estaban alias Ñoño y alias Keko, este último, el presunto delincuente al que confrontó el presidente, Abelardo De La Espriella.

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Y se incautaron 17 armas de fuego, un fusil traumático y una granada de mano, 5.208 gramos de marihuana, 1.259 gramos de cocaína, cuatro papeletas de tusi, 12 teléfonos celulares, 1.300.000 pesos en efectivo, un vehículo y una motocicleta.

Esta no era la primera vez que el francés era detenido en Colombia. En diciembre de 2022 cuando era buscado mediante notificación roja de Interpol en 195 países también cayó en manos de las autoridades.

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En ese entonces, reveló SEMANA, fue señalado por las autoridades de ser un dinamizador y traficante de droga con amplio prontuario criminal que logró esconder en la ciudad de Barranquilla.

El requerimiento internacional, elevado por Francia, señaló que este hombre contactaba a personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad y, al parecer, las convencía de viajar a Europa con las sustancias ilícitas adheridas al cuerpo o escondidas en el equipaje.

“Estaría involucrado en un caso conocido en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle en Paris, en el que un técnico comercial de una aerolínea francesa fue capturado en flagrancia con 16 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que pretendía sacar del baño de una aeronave que salió de Bogotá”, reveló en ese momento la Fiscalía.

Por ahora, no se conocen los motivos por los que siguió en el país y cómo terminó delinquiendo.