Aldair Contreras Echeverría, alias Keko, es el presunto delincuente que aparece en el video publicado por el presidente Abelardo De La Espriella tras la llamada Operación Blindaje 360, en la ciudad de Barranquilla.

Los gestos de señalados bandidos tras ser encarados personalmente por Abelardo De La Espriella impactaron las redes sociales

Alias Keko es a quien se escucha en un audio mientras aseguraba que “no comía de tigre” y a quien, días después, el presidente De La Espriella encaró tras su captura.

“Así se doma a un bandido”, dijo el primer mandatario cuando tuvo enfrente al señalado extorsionista. SEMANA conoció el expediente contra alias Keko.

Según el expediente, alias Keko estaría relacionado con extorsiones, amenazas y actos de terror en contra de sus propios vecinos en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico. De acuerdo con la Fiscalía, es socio de alias El Negro Ober y, junto a su familia (mamá y hermanos), se encargó de intimidar a comerciantes, incluso de la ciudad de Barranquilla.

El ente acusador también señaló que los familiares más cercanos a alias Keko tienen su propio prontuario criminal. Según la Fiscalía, hacen parte de un grupo criminal que se hace llamar Bloque Resistencia Caribe, en otros escenarios conocido como Los Costeños, al mando de El Negro Ober, quien, desde la cárcel, mantiene las extorsiones a través de los “cachorros”, sus socios en la calle.

“Se ubicaba usted junto a varios de sus familiares, madre y hermanos, quienes cumplían funciones de cobro presencial, vigilancia, intimidación, entrega de mensajes, facilitación de comunicaciones, recepción de dinero a través de billeteras digitales y apoyo logístico… La permanencia del grupo se evidencia precisamente en la reiteración temporal de los hechos ocurridos por lo menos desde el mes de abril del año 2025”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador tiene elementos de prueba, entre ellos videos, fotos y audios, que mostrarían cómo alias Keko y su familia se encargaban de dar cumplimiento a las órdenes del cabecilla de la organización criminal. Las comunicaciones quedaron en un celular que los extorsionistas olvidaron en el local de una víctima y que fue entregado al Gaula.

alias Keko Foto: SEMANA

“La división de roles, el uso de líneas telefónicas comunes, la circulación de dineros por cuentas Nequi, las amenazas directas y la intervención diferenciada de cada integrante, permiten afirmar que probablemente usted hacía parte de un grupo de delincuencia organizada conocido como Los Costeños, Bloque Resistencia Caribe, cuya finalidad común era la comisión sistemática de extorsiones en particular para obtener provecho económico ilícito”, explicó el fiscal Elkin Chiquillo, a cargo del proceso contra alias Keko.

Buena parte de los elementos de prueba que la Fiscalía presentó durante la imputación de cargos en contra de alias Keko estaban en el celular que la misma organización utilizaba para conectar a alias El Negro Ober con sus víctimas y así darles credibilidad a las extorsiones a nombre del cabecilla criminal.

“Ober Ricardo Martínez y usted, Enrique Contreras, y otros sujetos, previamente identificados, conformaron e hicieron parte de un grupo de delincuencia organizada GDO bajo el nombre de Bloque Resistencia Caribe, asociado a la estructura criminal Los Costeños con injerencia en el municipio de Soledad, Atlántico, y Barranquilla, particularmente en sectores como las colonias”, advirtió el fiscal Chiquillo.

Alias Keko no aceptó los cargos imputados por concierto para delinquir y extorsión agravada, e hizo una aclaración sobre la participación de su mamá en los hechos materia de investigación. El fiscal del caso solicitó al juez una medida de aseguramiento en contra del señalado delincuente.