Ejército se pronunció sobre tragedia que deja dos militares muertos en Batallón de Artillería en Boyacá

Una verdadera tragedia se vivió la mañana de este martes en el Batallón de Artillería No. 1 Tarqui, ubicado en Sogamoso, Boyacá.

Según versiones entregadas a medios locales, el hecho involucró a un grupo de militares de la Brigada de Prevención de Desastres que se aprestaba para ir a Villa de Leyva a enfrentar un incendio que desde el lunes consume vegetación en la vereda La Capilla, sector El Boquerón.

El Ejército, por medio de un comunicado, informó que “en hechos que son materia de investigación, ocurridos en la madrugada de hoy martes 20 de octubre, en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá, se presentó un suceso con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de dos integrantes de la Institución, además de un militar lesionado y un canino herido”.

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Los detalles se conocieron por versiones publicadas por medios locales, las cuales indican que después de un cruce de palabras, el soldado profesional Edwin Malabet Collante tomó su arma y le disparó por la espalda al sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos.

El suboficial, murió. Una de las balas impactó en el soldado Luis Alberto Barrios Carmona, hiriéndole en uno de sus dedos meñiques del pie y en un perro del componente K-9.

Posteriormente, el soldado Malabet se quitó la vida.

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El medio Boyacá 7 Días indicó que los involucrados hacían parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional y habían llegado al batallón de Sogamoso hacía 15 días.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, fueron activados los protocolos institucionales correspondientes y se iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos”, señaló el Ejército.

“De la misma manera, se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado y suboficial fallecido, así como la atención médica de los afectados”, agregó.

Puesto de mando unificado incendios Villa de Leyva Gobernador Boyaca Carlos Andrés Amaya Rodríguez Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que el incendio fue controlado.

“ El parte de tranquilidad es que en esta ocasión solo fueron afectadas tres hectáreas. Esperamos que las autoridades competentes identifiquen pronto a los responsables. Quien haya provocado este incendio merece todo el peso de la ley y no pararemos hasta encontrarlo”, indicó.