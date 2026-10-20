Defensa de Karen Manrique busca tumbar la acusación por el caso UNGRD: “La nulidad es el único remedio que nos queda”

El pasado 11 de marzo, en una sesión extraordinaria, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los entonces congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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En dicha sesión, que se extendió por casi cuatro horas, participaron dos conjueces que buscaban destrabar el empate que había presentado en varias salas la ponencia redactada por el magistrado Misael Rodríguez, y que fue revelada en exclusiva por SEMANA.

La ponencia, que se caracterizó por lo extensa y lo compleja, pedía una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los seis congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el fin de salvaguardar las pruebas recolectadas.

El sorteo de los conjueces, la rapidez con la que leyeron la ponencia y la forma en cómo definieron el extenso proceso fueron fuertemente cuestionados por la defensa de la exrepresentante Karen Manrique, liderada por el penalista Andrés Garzón.

Después que se presentara la acusación por el delito de cohecho impropio y se fijaran las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que van a ser tenidas en cuenta en la etapa de juicio, el abogado pidió la palabra para presentar una nulidad.

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Esto, al considerar que existen más dudas que certezas de la forma en cómo llegaron estos dos conjueces a la discusión. Así como la forma en que leyeron todo el expediente en pocas horas.

“Era imposible”, señaló el apoderado de Karen Manrique al poner de presente la gran extensión de las pruebas recolectadas. Entre las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla; y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, sumaban 60 horas de grabación.

“Un ciudadano solamente espera que el juez lea la prueba. Si el juez no lee la prueba (...), eso fue lo que sucedió acá. Por lo tanto, es una realidad insalvable”, aseveró.

Seis excongresistas fueron acusados por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Foto: Corte Suprema de Justicia

Tras presentar una revisión de los elementos materiales y el tiempo que tuvieron los conjueces para estudiar el caso, el abogado señaló que solamente habrían tenido conocimiento del 1.3 por ciento del caso.

Por esto, no dudó en afirmar que los conjueces solamente leyeron la ponencia que pedía llamar a juicio a los excongresistas y cobijarlos con medida de aseguramiento. Por lo que no tuvieron acceso a todos los elementos materiales de prueba.

“No hay forma de subsanar esta situación”, alegó el jurista. “Por lo tanto, la nulidad es el único remedio que nos queda”.

Esto, con el fin de proteger el derecho al debido proceso y a la defensa de la representante a la Cámara que se encuentra privada de su libertad desde hace siete meses.

Este miércoles 21 de octubre se reanudará la audiencia en la Sala Especial de Primera Instancia con la intervención de los abogados de los otros excongresistas llamados a juicio.

Este martes se formalizó la acusación en contra de los excongresistas Juan Pablo Gallo Maya, Liliana Esther Bitar Castilla, Wadith Alberto Mazur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera.