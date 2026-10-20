Por los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo, fue imputado el exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins. La Fiscalía reveló en audiencias preliminares las pruebas que corren en contra del exmandatario y por hechos sin precedentes en la isla, como que un exgobernador termine implicado en secuestro y extorsión.

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La investigación advierte que Hawkins se habría concertado con una organización criminal para hacer exigencias de dinero a contratistas y de esta forma permitirles continuar con sus actividades en San Andrés; de lo contrario, podrían atentar contra su vida y libertad, como efectivamente ocurrió con el secuestro de la sobrina de un contratista.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilados, Hawkins Sjorgreen habría contactado a integrantes del grupo delincuencial conocido como Las Salsas Mexicanas para intimidar a las víctimas y obtener dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su integridad ni la de sus familiares”, dijo la Fiscalía.

Entre los elementos de prueba, la Fiscalía incluyó las declaraciones de la víctima, una joven que fue secuestrada por hombres armados y que entregó a los fiscales del caso detalles del plagio; incluso reconoció a sus secuestradores, mientras exigían hasta 3.000 millones de pesos por su liberación.

La Fiscalía incluyó las declaraciones de la víctima Foto: Fiscalía

“Él fue el que le dio todas las instrucciones para que le cobraran todo ese dinero a mi tío. Además de eso, porque la persona que manejaba el carro le dijo varias veces y, pues, este señor fue el gobernador de San Andrés y es inconfundible”, señaló la declaración de la víctima.

Los investigadores de la Fiscalía lograron entrevistar a la víctima y en el cuestionario le preguntaron por las circunstancias en que estuvo privada de la libertad y en manos de los secuestradores, por más de cinco horas, hasta completar la amenaza a los contratistas. Ella contó que vio al exgobernador en una videollamada con los captores.

Investigador: ¿En qué parte del vehículo se encontraba usted para poder observar con claridad la imagen del señor?

¿En qué parte del vehículo se encontraba usted para poder observar con claridad la imagen del señor? Víctima: Yo estaba en medio del asiento de atrás, con una persona armada de cada lado. Lo cual me dejó con la suficiente visibilidad de quién hablaba con la persona que conducía y pude ver claramente la cara del conductor del carro.

Yo estaba en medio del asiento de atrás, con una persona armada de cada lado. Lo cual me dejó con la suficiente visibilidad de quién hablaba con la persona que conducía y pude ver claramente la cara del conductor del carro. Investigador: Usted estaría en capacidad de reconocer a las personas que estaban conduciendo el vehículo en el que usted fue retenida por más de dos horas.

Usted estaría en capacidad de reconocer a las personas que estaban conduciendo el vehículo en el que usted fue retenida por más de dos horas. Víctima: Claro que sí, a los dos.

Claro que sí, a los dos. Investigador: Manifieste si tiene conocimiento acerca de la cuantía del dinero exigido por la persona que la tenía retenida

Manifieste si tiene conocimiento acerca de la cuantía del dinero exigido por la persona que la tenía retenida Víctima: Sí, yo escuché que eran 3.000 millones de pesos.

Los investigadores de la Fiscalía lograron entrevistar a la víctima Foto: Suministrado a SEMANA API

Luego de la imputación de cargos, la Fiscalía insistirá ante el juez en la necesidad de una medida de aseguramiento en centro carcelario tras advertir que es un peligro para la sociedad y el proceso que apenas comienza.