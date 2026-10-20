Fuerte temblor en el centro de Colombia se sintió en varios lugares este martes 20 de octubre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico registrado en el territorio nacional al caer la tarde de este martes 20 de octubre de 2026. De acuerdo con el informe técnico de la red de monitoreo, el temblor se produjo exactamente a las 18:24 hora local, alcanzando una magnitud de 3,6 en la escala de Richter. Un sismo de magnitud 3,6 sacudió la región del Meta este martes 20 de octubre.

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El boletín oficial de la agencia sismológica precisó que el fenómeno telúrico tuvo una profundidad superficial, categorizada por debajo de los 30 kilómetros, lo cual incrementa la percepción del movimiento en las poblaciones cercanas al foco epicentral.

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Las coordenadas geográficas fueron fijadas en los 3.29° de latitud norte y -74.34° de longitud oeste. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro del temblor se localizó a seis kilómetros del municipio de Uribe, Meta.

Localización técnica y monitoreo territorial

El reporte oficial detalló que los municipios con mayor proximidad al punto de origen del sismo fueron Uribe a seis kilómetros, Mesetas a 35 kilómetros y Lejanías a 44 kilómetros, todas poblaciones pertenecientes al departamento del Meta.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-20, 18:24 hora local Magnitud 3.6. Profundidad superficial, Uribe - Meta, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/PZHJpY9Al8 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 20, 2026

El evento sísmico de profundidad superficial contó con el procesamiento de datos de 38 estaciones de monitoreo del SGC. El estatus de la información fue clasificado como revisión manual, con un valor de raíz media cuadrática (RMS) de 0,7 segundos y una brecha azimutal de 61 grados.

Tras el temblor, las unidades de gestión del riesgo departamentales y municipales iniciaron los barridos de inspección rutinarios en las zonas urbanas y rurales del sur del Meta. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado afectaciones estructurales en viviendas o edificaciones públicas, ni personas lesionadas producto del movimiento de tierra en este sector del país.