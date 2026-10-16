Temblor en Colombia hoy viernes 16 de octubre: su magnitud estuvo por encima de 4

La tierra se sigue moviendo en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que esta mañana de jueves, 16 de octubre, se registró un temblor de magnitud 4.1, que tuvo como epicentro el municipio de Riosucio, Chocó.

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De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se presentó sobre las 8:02 a. m. y su profundidad fue superficial.

Pocos minutos después, el SGC informó que se había presentado otro sismo, esta vez con epicentro en el municipio de Cubarral, Meta.

“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-10-16, 08:35 hora local. Magnitud 3.0. Profundidad superficial, Cubarral - Meta, Colombia”, indicó el reporte del SGC.

Recomendaciones del SGC para después de un temblor

El SGC destacó en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agregó.

Así mismo, la entidad resaltó que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Por ello, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

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A continuación, algunas recomendaciones del SGC para después de un temblor: