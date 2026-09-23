Servicio Geológico explicó qué sucede con las placas tectónicas en Colombia: tantos temblores no son casualidad

Los movimientos de la Tierra que se sienten en Colombia están relacionados con la ubicación del país y con la interacción de varias placas tectónicas. Así lo recordó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en medio del seguimiento que realiza a la actividad sísmica registrada en diferentes regiones.

Servicio Geológico revela qué hay detrás de los cientos de temblores que preocupan a Chaparral y Chocó los últimos días

“Recuerden que Colombia es un país sísmicamente activo”, señaló el SGC en una publicación, al explicar que los temblores hacen parte de las condiciones geológicas del territorio.

Las placas tectónicas son grandes bloques de la superficie terrestre que se encuentran en constante movimiento. Aunque ese desplazamiento ocurre de manera muy lenta, la interacción entre ellas puede generar sismos cuando se acumula y libera energía en el interior de la Tierra.

La interacción que puede generar sismos

El SGC explicó que, en el caso colombiano, intervienen tres placas: Nazca, Sudamericana y Caribe.

Según la entidad, “la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe genera sismos en gran parte del territorio nacional”.

El SGC explica cómo tres placas tectónicas provocan sismos en distintas zonas de Colombia Foto: Semana

Esto significa que la actividad sísmica no está concentrada en un único punto del país. Las zonas donde estas grandes estructuras geológicas interactúan pueden experimentar movimientos de distinta magnitud, debido a los procesos que ocurren bajo la superficie.

La explicación cobra relevancia ante los recientes reportes de sismos en diferentes regiones, pero el mensaje del organismo también recuerda que Colombia se encuentra en una zona de actividad sísmica permanente.

Una actividad que hace parte del territorio

Por eso, la presencia de temblores en distintas zonas del país debe entenderse como parte de esa dinámica natural. El movimiento de las placas ocurre de manera continua, aunque sus efectos no siempre son perceptibles para las personas.

La actividad sísmica puede presentarse tanto en regiones donde existen estructuras geológicas activas como en otras áreas del territorio, por lo que el seguimiento de estos fenómenos permite conocer su comportamiento y evolución.

Los temblores pueden aparecer en diferentes zonas mientras las placas continúan desplazándose. Foto: Getty Images

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y recomienda consultar sus canales oficiales para conocer los reportes sobre los movimientos registrados en Colombia. Esta vigilancia permite identificar nuevos eventos y brindar información a la ciudadanía cuando se presentan cambios relevantes.