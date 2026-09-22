Servicio Geológico revela qué hay detrás de los cientos de temblores que preocupan a Chaparral y Chocó los últimos días

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó este martes una nueva explicación sobre la actividad sísmica que se ha presentado en Chaparral, Tolima, y varios municipios de Chocó. La entidad comenzó a publicar un boletín diario mientras continúe esta actividad destacada en el país.

Municipio de Colombia vive un momento preocupante este martes: Servicio Geológico explica algo inusual

Uno de los puntos centrales está en Chaparral, donde la actividad comenzó el 20 de septiembre. Hasta la publicación del informe se habían registrado al menos 280 sismos de magnitud igual o superior a 2,0, incluidos 11 con magnitud de 4,0 o más.

El sismo de agosto aparece entre las hipótesis

Para explicar lo ocurrido en Chaparral, el SGC plantea una posibilidad relacionada con el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

La entidad señala que los cambios producidos por aquel movimiento en las fuerzas que actúan sobre la corteza podrían haber favorecido la reactivación de algunas fallas ubicadas en Chaparral.

El SGC, sin embargo, advierte que todavía no existe una conclusión definitiva. “Esta hipótesis requiere análisis adicionales para determinar si existe una relación entre el sismo principal y la ocurrencia de esta sismicidad”, explicó la entidad.

Los movimientos de Chaparral tienen además una característica particular: se han localizado a menos de 30 kilómetros de profundidad, por lo que corresponden a actividad dentro de la corteza terrestre.

Chocó presenta dos fenómenos distintos

En Chocó, el SGC diferencia dos grupos de sismos. El primero está relacionado con el terremoto del 10 de agosto y se comporta como una secuencia de réplicas. Allí ya se contabilizan más de 330 eventos, con una disminución progresiva de la frecuencia y la magnitud.

El segundo grupo está ubicado principalmente entre Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. En este caso, el comportamiento es diferente: ya son más de 1.500 eventos, sin una disminución constante.

El SGC identificó dos comportamientos distintos entre los sismos registrados en Chocó. Foto: Getty Images

Por esa razón, el SGC explica que se trata de un enjambre sísmico, es decir, una concentración de movimientos en la que no existe un único evento principal que domine claramente la secuencia.

Sobre su posible origen, el organismo indicó: “Los análisis preliminares indican que este enjambre podría estar asociado a la migración de fluidos, provenientes de reacciones de deshidratación de minerales en la placa subducida a mayor profundidad, hacia la base de la corteza continental y la cuña del manto de la placa superior”.

El SGC también mantiene abierta la posibilidad de que los cambios provocados por el sismo de magnitud 7,4 hayan favorecido esta actividad en Chocó. La entidad continuará con el monitoreo permanente y pidió a la ciudadanía consultar únicamente fuentes oficiales.