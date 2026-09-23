El fenómeno de El Niño ya comienza a generar efectos sobre el abastecimiento de agua en Cali. Por ahora, las principales afectaciones se concentran en sectores de las comunas 18 y 20, donde los bajos niveles de algunos ríos de la zona alta, especialmente el Meléndez, llevaron a Emcali a adoptar medidas para mantener el servicio.

Emcali recuperó el 100 % de su red tras el terremoto y mantiene 12 antenas satelitales para atender la emergencia

El gerente general de Emcali, Roger Mina, explicó que la empresa está realizando maniobras en la red de acueducto para trasladar parte del suministro desde la red baja hacia sectores que habitualmente reciben agua de fuentes ubicadas en la zona alta.

“Estamos en un fenómeno de El Niño declarado por las autoridades ambientales internacionales. Es un fenómeno que ya está golpeando al país, que afecta la producción de agua potable y la generación de energía eléctrica, pero que también tiene efectos sobre la agricultura y otras actividades de la economía nacional”, señaló Mina.

De acuerdo con el gerente, entre el 70 % y el 80 % de Cali recibe agua a través de la red baja, cuyo abastecimiento está relacionado con el río Cauca. La situación es diferente en sectores de la red alta, donde el servicio depende principalmente de fuentes como el río Meléndez y otros afluentes de la zona montañosa.

“Los ríos de la parte alta presentan hoy caudales muy bajos. Dada esta condición, se pueden presentar algunas afectaciones en el servicio, como bajas presiones en determinados sectores, especialmente en las comunas 18 y 20, que se abastecen desde el río Meléndez”, explicó.

Ante esta situación, Emcali puso en marcha esquemas de alternancia para distribuir el agua entre las dos comunas. La medida consiste en suministrar el servicio a una de ellas durante una jornada y a la otra al día siguiente, con el propósito de mantener el acceso al agua en medio de las condiciones actuales.

Mina señaló que estas acciones hacen parte de las medidas operativas adoptadas por la empresa frente a la reducción de los caudales y advirtió que las condiciones climáticas también ponen sobre la mesa una discusión de mayor alcance relacionada con la generación de energía.

Para el gerente de Emcali, la coyuntura climática demuestra la necesidad de avanzar en proyectos propios de generación eléctrica que permitan fortalecer la soberanía energética del suroccidente colombiano y reducir la dependencia de fuentes externas.

“En medio de la transición energética y de esta revolución que tiene que ver con la digitalización y la descarbonización de la economía, se presenta una gran oportunidad para la región y para el suroccidente del país: ser potencia en producción y generación de energía”, afirmó Mina.

Entrevista Roger Mina Gerente General de Emcali Foto: Aymer Andrés Álvarez

El gerente sostuvo que Emcali, como empresa líder del sector eléctrico en Cali, tiene la responsabilidad de impulsar esta conversación y promover proyectos que permitan ampliar la capacidad de generación de la región.

“Tenemos que asegurar que la región desarrolle proyectos que le permitan tener soberanía energética para enfrentar crisis como la que precisamente estamos viviendo en este momento con el fenómeno de El Niño, pero también para habilitar el desarrollo económico de la región. No es posible desarrollar o crecer económicamente sin tener la energía que permita apalancar ese desarrollo”, indicó.

Uno de los retos identificados por la empresa está relacionado con el Pacífico colombiano, donde, según Mina, persisten condiciones de pobreza energética que dificultan la llegada de nuevas actividades productivas e industriales.

“Tenemos una tarea pendiente desde hace mucho rato por el litoral Pacífico, donde se enfrenta una pobreza energética gigante. Hay municipios enteros que tienen energía producida a partir de combustibles fósiles y la tienen solamente unas horas al día, lo que hace imposible desarrollar industria”, sostuvo.

En el caso de Cali y los municipios de su área de influencia, el objetivo planteado por Emcali es aumentar la oferta de energía y avanzar hacia costos más competitivos para los diferentes sectores de la economía.

“Tenemos una tarea que es no solo entregar más energía, sino hacer que esta energía sea más barata para la industria, más barata para el comercio y más barata para los hogares”, manifestó el gerente.

La estrategia contempla el aprovechamiento de fuentes renovables disponibles en el territorio. Mina mencionó el potencial solar de la región, la biomasa proveniente de actividades agrícolas y pecuarias, y el aprovechamiento de pequeños ríos mediante centrales hidroeléctricas.

“Tenemos mucho sol y hay que utilizarlo para desarrollar proyectos fotovoltaicos. Tenemos mucha biomasa que podemos utilizar para generar energía eléctrica. También tenemos muchos ríos que nos permiten generar energía a través de pequeñas centrales hidroeléctricas que pueden solucionar el tema de pobreza energética en muchos municipios del suroccidente colombiano”, explicó.

En este plan aparece el objetivo de que Cali alcance 200 megavatios de capacidad instalada de generación antes de finalizar la actual administración distrital, el 31 de diciembre de 2027.

Según Mina, uno de los proyectos que hace parte de este portafolio es el parque solar Mulaló, con una capacidad proyectada de 70 megavatios, además de las soluciones solares instaladas en sectores del oriente de Cali.

“Tenemos una meta de volvernos generadores, de tener 200 megavatios de capacidad instalada antes de que se acabe el gobierno del alcalde Alejandro Eder, es decir, a diciembre del año 2027”, afirmó.

El gerente también destacó el programa de hogares energéticamente sostenibles, mediante el cual ya fueron instaladas 2.000 soluciones solares fotovoltaicas en sectores como Llano Verde y Potrero Grande.

A esto se suma la posibilidad de adquirir activos de generación que ya se encuentran operativos en el país, como parte de la estrategia que busca ampliar la participación de Emcali en el mercado energético.

Mina señaló que el propósito trasciende el periodo de la actual administración y planteó que la región debe mantener una política de expansión de su capacidad de generación.

“El Valle del Cauca tiene que dejar de ser un comprador de energía y volverse un protagonista de la transición energética a través de la generación. La meta de este gobierno es entregar 200 megavatios de capacidad instalada en Cali, pero la región debe seguir avanzando para desarrollar proyectos que permitan que seamos un jugador relevante en el mercado de generación de energía limpia”, concluyó.