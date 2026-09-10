El gerente general de Emcali, Roger Mina, tomó una decisión que pone en primer plano su compromiso con Cali y el suroccidente colombiano: rechazó una beca de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, después de ser seleccionado como integrante del Yale World Fellows Program para el segundo semestre de 2026.

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Mina había sido escogido como el único colombiano y latinoamericano de la cohorte de este prestigioso programa internacional, una oportunidad académica y profesional que reúne cada año a líderes de diferentes países para fortalecer sus capacidades y promover el intercambio de experiencias frente a algunos de los principales desafíos globales.

La decisión llegó después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali y a diferentes zonas del suroccidente colombiano el pasado 10 de agosto. Ante la emergencia y los retos que enfrenta la ciudad en materia de recuperación y reconstrucción, el gerente de Emcali optó por permanecer en Cali y continuar al frente de la empresa durante esta etapa.

Roger Mina, gerente de Emcali, señaló que la modernización del alumbrado público con tecnología LED es una apuesta estratégica para el futuro de Cali y se ejecutará con acompañamiento de organismos de control. Foto: Aymer Andrés Álvarez

En una carta dirigida a la Universidad de Yale, Mina explicó que la emergencia abrió una nueva etapa para la ciudad y la región, una circunstancia que, según planteó, exige presencia institucional, liderazgo y trabajo permanente durante los próximos meses.

“Hay momentos en la vida profesional en los que una oportunidad personal, por extraordinaria que sea, debe ceder ante una responsabilidad mayor. Este es uno de esos momentos”, expresó el gerente general de Emcali en su comunicación.

La decisión implica renunciar temporalmente a una experiencia internacional de alto reconocimiento para concentrarse en las necesidades de Cali y en la operación de una de las empresas públicas más importantes de la ciudad, especialmente en medio de la recuperación de infraestructura y servicios esenciales afectados por el terremoto.

Mina también resaltó el trabajo que vienen adelantando los empleados de Emcali en las zonas afectadas y la necesidad de mantener la presencia institucional mientras miles de familias avanzan en el proceso de recuperación.

“Miles de familias necesitan que las instituciones estén presentes. Miles de trabajadores de EMCALI están dejando todo en el territorio para recuperar la normalidad”, señaló.

Desde las primeras horas posteriores al sismo, Emcali tuvo que concentrar parte de sus esfuerzos en verificar el estado de las redes y de la infraestructura a su cargo, así como en contribuir al restablecimiento de los servicios esenciales en las zonas afectadas.

Para Mina, esa situación modificó las prioridades de los próximos meses. En su comunicación con Yale dejó claro que su decisión está relacionada directamente con la responsabilidad que asumió frente a la emergencia y con el proceso que ahora enfrenta la ciudad.

El gerente general agradeció a la universidad estadounidense por haberlo seleccionado y por la confianza depositada en su trayectoria, pero explicó que permanecer al frente de Emcali durante este momento resulta prioritario.

“Hoy, mi ciudad me necesita. Mi región me necesita. EMCALI me necesita. Y mi decisión es poner primero a Cali y primero al Pacífico”, afirmó Mina.

El Yale World Fellows Program selecciona anualmente a líderes de distintas partes del mundo para participar en un programa de formación e intercambio en la Universidad de Yale. La selección de Mina lo había convertido en el único representante colombiano y latinoamericano de la cohorte correspondiente al segundo semestre de 2026.

La decisión de permanecer en Cali se produce precisamente cuando la ciudad enfrenta una etapa que trasciende la atención inmediata de la emergencia y que plantea nuevos desafíos para la recuperación de infraestructura, la prestación de servicios públicos y el acompañamiento a las comunidades afectadas.

En ese escenario, Mina decidió mantener su responsabilidad al frente de Emcali y acompañar desde la empresa pública el proceso de recuperación de la ciudad y la región.