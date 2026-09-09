Momentos de angustia se vivieron durante la noche de este miércoles 9 de septiembre en inmediaciones de la iglesia La María, en el sector de Pance, al sur de Cali, luego de que un presunto atraco terminara en un intercambio de disparos.

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El episodio ocurrió en el parqueadero del reconocido templo, ubicado sobre la avenida Cañasgordas con carrera 126, mientras en el lugar se desarrollaba una eucaristía.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, varios delincuentes armados habrían ingresado en un vehículo hasta el parqueadero de la iglesia y ubicado a una mujer cuando salía de misa.

Según el reporte de la emisora, los sujetos le habrían robado joyas, un teléfono celular, un bolso con dinero y otras pertenencias.

Escoltas reaccionaron y comenzó el intercambio de disparos

La situación escaló cuando un grupo de escoltas que se encontraba en el lugar reaccionó ante el presunto atraco y se enfrentó a disparos con los delincuentes.

La balacera provocó momentos de pánico entre quienes permanecían en el templo y sus alrededores. Blu Radio informó que varios feligreses tuvieron que lanzarse al piso, mientras otros ingresaron nuevamente a la iglesia para protegerse del fuego cruzado.

Hasta el momento, la Policía no ha confirmado personas fallecidas o heridas como consecuencia del intercambio de disparos. Tampoco se reportan capturas relacionadas con el hecho.

Una iglesia marcada por el secuestro masivo de 1999

La iglesia La María ocupa un lugar especialmente sensible en la memoria de Cali y del país. El domingo30 de mayo de 1999, integrantes del ELN irrumpieron durante una eucaristía y protagonizaron allí uno de los secuestros colectivos más recordados de Colombia.

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De acuerdo con las autoridades, 194 feligreses fueron secuestrados y posteriormente recuperaron su libertad de manera progresiva.

Más de dos décadas después, el reconocido templo vuelve a ser escenario de un episodio de violencia que generó temor entre quienes se encontraban en el lugar.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades de Cali que permita esclarecer las circunstancias del presunto atraco y determinar si durante el intercambio de disparos alguna persona resultó lesionada.