Misterio por muerte de niña de cinco años en Cali: Policía y CTI investigan qué ocurrió

Un nuevo hecho de violencia sacude a la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, con la muerte de una niña de cinco años de edad en el interior de su vivienda, tras recibir un impacto de bala. Los hechos se registraron en el barrio San Marino.

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La Policía Metropolitana de Cali llegó hasta el lugar y desplegó su componente investigativo con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar qué sucedió. El teniente coronel Luis Díaz, comandante del Distrito 2 de la Policía de Cali, confirmó que el caso se presentó durante la madrugada del 7 de septiembre.

“La Policía Nacional lamenta profundamente un doloroso hecho registrado en la madrugada de este lunes, 7 de septiembre, en el barrio San Marino de la ciudad de Cali. Una menor de cinco años de edad fue ingresada de urgencias a un centro asistencial con una herida por arma de fuego, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales”, señaló el oficial.

Panorámica de Cali, ciudad donde ocurrió la muerte de la menor. Foto: El País

La información preliminar conocida por las autoridades apunta a que el episodio habría ocurrido dentro de una vivienda; sin embargo, por ahora no han establecido públicamente las circunstancias exactas que rodearon el disparo ni quién habría manipulado el arma.

“De acuerdo con las primeras indagaciones, los hechos habrían ocurrido al interior de una vivienda. De manera articulada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y nuestras capacidades de Policía Judicial e Infancia y Adolescencia, se adelantaron los actos urgentes, entrevistas y verificaciones técnicas para esclarecer con total precisión lo ocurrido”, explicó Díaz.

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Instalaciones de Medicina Legal. Foto: Zona Cero - Cortesía.

Las entrevistas y las verificaciones técnicas serán determinantes para reconstruir los minutos previos al disparo y establecer cómo terminó la menor alcanzada por el proyectil que acabó con su vida.

Los investigadores también deberán determinar, entre otros aspectos, las circunstancias en las que se encontraba el arma dentro del inmueble y establecer eventuales responsabilidades frente a la muerte de la niña. La investigación deberá esclarecer si se trató de un hecho accidental o si existen otras circunstancias detrás de la tragedia que terminó con la vida de la niña.