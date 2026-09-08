Migración entregó a ciudadano extranjero a la Interpol: “Colombia no es refugio para quienes evaden la justicia”

Un procedimiento de control migratorio en Cali terminó revelando que un ciudadano extranjero era buscado internacionalmente por las autoridades. El hombre fue ubicado mientras adelantaba el registro en un hotel de la ciudad y, tras verificar su identidad, se estableció que sobre él existía una circular roja por un caso de presunta estafa relacionada con criptomonedas.

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El procedimiento fue realizado por Migración Colombia, cuyos funcionarios detectaron al extranjero y procedieron a trasladarlo para realizar la correspondiente identificación biométrica. La verificación permitió establecer que era requerido por las autoridades.

De acuerdo con la información entregada por Migración Colombia, el ciudadano también habría presentado un documento de permanencia presuntamente adulterado durante el procedimiento. Esta situación se sumó a la alerta internacional que ya existía sobre el extranjero.

Tras las verificaciones realizadas, el hombre fue entregado a la Interpol, para que continuara el procedimiento correspondiente frente al requerimiento internacional en su contra.

El caso se produjo en medio de las labores de control que adelanta Migración Colombia para verificar la situación de ciudadanos extranjeros que se encuentran en territorio nacional. En esta ocasión, un procedimiento realizado en un establecimiento hotelero permitió detectar a una persona que era buscada internacionalmente.

La alerta estaba relacionada con una investigación por una presunta estafa con criptomonedas, aunque la información suministrada por Migración Colombia no entrega mayores detalles sobre el caso ni sobre el monto que estaría involucrado en la supuesta defraudación.

La entidad utilizó el procedimiento para reiterar su mensaje frente a las personas que son requeridas por las autoridades de otros países. “Colombia no es refugio para quienes evaden la justicia”, señaló Migración Colombia al informar sobre la detección del ciudadano extranjero.

El hallazgo se produjo luego de que el hombre llegara a un hotel en Cali y realizara el proceso de registro. La posterior verificación de sus datos permitió activar los protocolos correspondientes y llevar a cabo su identificación mediante biometría.