Cartagena está a pocos días de poner en funcionamiento una nueva conexión vial que busca agilizar los desplazamientos entre varios sectores de la ciudad.

La ampliación de la vía Perimetral será abierta oficialmente este sábado 12 de septiembre por el alcalde Dumek Turbay, de acuerdo con la Alcaldía Distrital.

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Una nueva conexión

La ampliación de la vía Perimetral permitirá que los conductores que se movilizan desde el sector de 7 de Agosto puedan tomar una conexión directa hacia la carrera 17 y continuar hacia la Villa Olímpica.

Esto, sin tener que atravesar San Francisco como parte de su recorrido.

La obra también beneficiará los desplazamientos en sentido contrario.

Según la Alcaldía, quienes vienen desde el sur de Cartagena podrán agilizar su tránsito hacia sectores como Crespo, el aeropuerto Rafael Núñez y el Gran Malecón del Mar.

La nueva conexión está dirigida a mejorar los recorridos de habitantes de sectores como San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya Herrera, 7 de Agosto.

También incluye, Daniel Lemaitre, Canapote, Torices y Crespo, de acuerdo con la información entregada por el Distrito.

🚧 Cartagena se prepara para estrenar la ampliación de la vía Perimetral. El alcalde Dumek Turbay Paz anunció que la nueva conexión será habilitada este sábado 12 de septiembre, buscando mejorar los desplazamientos y descongestionar este importante sector de la ciudad.



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Más de un kilómetro de vía nueva

El proyecto contempla más de un kilómetro de vía nueva, con una calzada de doble carril y 7,5 metros de ancho.

La administración distrital señala que estas características permitirán una circulación más fluida y eficiente en este sector de Cartagena.

La Alcaldía presentó la intervención como una obra que había quedado pendiente durante varios años.

El alcalde Dumek Turbay aseguró que la conexión estaba pendiente desde después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006.

Además, sostuvo que su administración buscó completar el proyecto.

La intervención no se limitó a la infraestructura vial. De acuerdo con el Distrito, en las zonas aledañas también se ejecutó urbanismo complementario.

Entre los elementos que estarán disponibles se encuentran las letras de Cartagena cerca de la nueva rotonda, un muelle para los pescadores de la zona y un mirador.

La Alcaldía señala que estos espacios hacen parte de la transformación del entorno de la nueva conexión.

El proyecto incorpora además un muelle destinado a los pescadores, concebido como un espacio para el desarrollo de sus actividades tradicionales en la Ciénaga de la Virgen.

La administración distrital también informó que la obra genera actualmente 30 empleos directos.

La megaobra que promete cambiar un histórico sector de Cartagena ya tiene seis fuertes competidores: supera los $94.000 millones

¿Cuándo abrirá la vía?

La apertura oficial de la ampliación de la vía Perimetral está programada para el sábado 12 de septiembre de 2026.

Ese día, el alcalde Dumek Turbay encabezará la apertura de la conexión, que la Alcaldía considera estratégica para mejorar la movilidad entre distintos sectores del suroriente y el norte de Cartagena.

El objetivo anunciado por el Distrito es reducir tiempos de desplazamiento, descongestionar rutas tradicionales y completar una conexión vial que permanecía pendiente.