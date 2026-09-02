Bolívar enfrenta una creciente presión sobre sus fuentes de agua. Al menos 40 de los 46 municipios del departamento presentan afectaciones asociadas a la escasez del recurso, en medio de la temporada seca y los efectos del fenómeno de El Niño.

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El agua empieza a escasear en Bolívar

La situación más delicada se presenta en varios municipios donde la reducción de los niveles de los ríos y otras fuentes de abastecimiento dificulta garantizar el suministro de agua para las comunidades.

De acuerdo con un reporte publicado por Noticias RCN, 40 de los 46 municipios de Bolívar estaban afectados por la escasez de agua.

La disminución de los niveles de los ríos y embalses ya estaba generando dificultades en el suministro del líquido.

El Reporte de Avance del Estudio Nacional del Agua 2026 identifica a Bolívar entre los departamentos con mayor número de municipios afectados por desabastecimiento hídrico durante eventos asociados a la temporada seca.

El documento registra 42 municipios de Bolívar afectados entre 2022 y 2025, sobre un total de 46 municipios.

El dato permite dimensionar la vulnerabilidad que ya tenía el departamento antes del actual episodio asociado a El Niño.

Uno de los casos más críticos se registra en Mompox, donde más de 55.000 habitantes se encuentran en riesgo por la disminución del caudal en los brazos del río Magdalena.

Ante la situación, el municipio mantiene una declaratoria de calamidad pública y se han utilizado carrotanques para apoyar el abastecimiento de la población.

Canal del Dique y problemas de agua

La presión sobre el recurso también alcanza municipios conectados con el canal del Dique.

En julio, la Gobernación anunció la entrega de filtros purificadores para colegios rurales de Arjona, Turbana, San Cristóbal, Soplaviento, Marialabaja y Mahates, además de la zona insular de Cartagena, con el objetivo de mejorar el acceso a agua segura.

No hay que olvidar que Cartagena, la capital, depende del Canal del Dique para su abastecimiento de agua potable, por lo que las condiciones de esta fuente son relevantes para esta ciudad.

En San Jacinto y San Juan Nepomuceno, la situación se suma a problemas históricos de abastecimiento.

La Gobernación asumió la operación del sistema mientras avanzaban trabajos para recuperar el bombeo, afectados por dificultades de infraestructura, mantenimiento y funcionamiento.

#Colombia | En varias regiones del país hay preocupación por él consumo de agua y el bajo nivel hídrico que se registra en algunas reservas por las altas temperaturas. Esto ocurre en Bolívar, La Guajira y Cundinamarca



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El Niño aumenta el riesgo

El fenómeno de El Niño aumenta la presión sobre el suministro de agua.

El Gobierno declaró en julio la situación de desastre nacional por 12 meses, ante la posibilidad de que el fenómeno se fortalezca durante el segundo semestre de 2026.

Bolívar está entre los departamentos priorizados para prevenir el desabastecimiento de agua. La estrategia nacional contempla acciones en 111 municipios de alto riesgo de 15 departamentos.

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Frente a la emergencia en Bolívar, las autoridades han recurrido al suministro mediante carrotanques.

La Oficina de Gestión del Riesgo Departamental ha distribuido más de 3.146 litros de agua potable en distintos municipios, principalmente en el norte y centro del departamento.

La recomendación de las autoridades también apunta al ahorro. Daniel Franco, director de Gestión del Riesgo, pidió hacer un uso eficiente del agua y de la energía ante las condiciones actuales.