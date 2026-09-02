Estas serían las zonas más afectadas ante una posible erupción del volcán Puracé, según el SGC

El volcán Puracé mantiene a las autoridades atentas a su estado, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) activara la alerta naranja en el territorio por las condiciones en las que se encuentra el sistema volcánico, entre las que se destacan constantes emisiones de ceniza y temblores frecuentes.

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En un comunicado, el SGC afirmó que, además de monitorear constantemente este tipo de estructuras naturales, también se encarga de la elaboración de instrumentos como los mapas de amenaza volcánica, herramientas que son vitales para entender qué sucedería ante una eventual erupción.

En el caso del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, 27 kilómetros al suroriente de Popayán, la entidad cuenta con una red de vigilancia compuesta por 121 estaciones, 71 de ellas telemétricas, y alrededor de 50 puntos de muestreo de gases, fuentes termales y mediciones de deformación, que permiten al organismo tener un panorama completo sobre el territorio.

Con esta información, el SGC ha elaborado un mapa del Puracé, con el que se pueden generar las estrategias adecuadas para prevenir posibles escenarios de riesgo, además de garantizar una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

El SGC elevó la alerta del volcán Puracé a nivel naranja tras detectar un incremento sostenido en las emisiones de gases. Foto: Captura de pantalla Google Maps

En el documento dado por la entidad, se divide este territorio en tres zonas principales. La primera de ellas es la considerada con mayor amenaza en caso de una erupción y comprende parte de los sectores de Popayán y Puracé. Además, se destacan algunas veredas como Campamento, Pululó, Alto Anambío, Chapío, Tabio, Hispala, Cristal, Chiligló, Patugó y Cobaló.

Por otro lado, también están las cuencas de los ríos Cocuy, San Francisco, Vinagre y Anambío, así como la quebrada Agua Blanca, entre otros afluentes del río Cauca. En esta área de alta amenaza se podrían presentar caída de ceniza con una acumulación de hasta 10 centímetros, corrientes de densidad piroclástica, flujos de lodo, flujos de lava, fragmentos expulsados por el volcán a gran velocidad y ondas de choque o sismos.

En la zona de amenaza media están las veredas de Hispala y Hato Viejo (Puracé), Alto Pesares (Popayán) y veredas del municipio de Timbío, entre otras. En estos sectores también podrían ocurrir algunos de los fenómenos mencionados.

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En el área con menor amenaza están parte de los municipios de Popayán, Puracé, Totoró, El Tambo, entre otros. En este sector solamente se presentarían caída de ceniza, sismicidad y ondas de choque.

La última versión de este mapa fue elaborada en 2014, gracias al análisis de varios expertos que estudiaron la historia eruptiva del volcán Puracé durante los últimos 10.000 años, lo que permitió tener un escenario claro sobre una posible situación de emergencia.