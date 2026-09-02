Daniel Briceño lanza fuerte crítica contra Galán: “Ha sido muy pasivo”. Esta es la razón

A poco más de un año del inicio previsto de las pruebas del Metro de Bogotá, el representante a la Cámara Daniel Briceño lanzó una crítica contra la administración de Carlos Fernando Galán y la Empresa Metro por el proceso de contratación del operador de recaudo del nuevo sistema de transporte.

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A través de su cuenta en X, el congresista aseguró que, según el cronograma de la Empresa Metro, en septiembre de 2027 deberían comenzar las pruebas blancas o marcha blanca de la Primera Línea. Por esta razón, cuestionó que todavía no esté definido el mecanismo que permitirá a los ciudadanos pagar y acceder al sistema.

Uno de los principales interrogantes planteados por Briceño está relacionado con la integración entre el Metro y TransMilenio. El representante preguntó si los usuarios podrán utilizar el mismo medio de pago que actualmente emplean para movilizarse en el sistema de transporte público de Bogotá y realizar transbordos entre ambos servicios.

Según su denuncia, actualmente no existe un operador de recaudo contratado específicamente para el Metro. Briceño sostuvo que esta situación podría generar dificultades para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas y advirtió que, de no solucionarse a tiempo, los pasajeros podrían terminar utilizando medios de pago diferentes.

“Hoy no sabemos si nos va a tocar pagar con una tarjeta arriba y otra tarjeta abajo”, afirmó el congresista en el video publicado en X.

Briceño explicó que el operador de recaudo tendría entre sus funciones administrar el medio de pago, recibir los recursos provenientes de los usuarios y garantizar las condiciones necesarias para que exista una integración entre los diferentes componentes del sistema.

Otro de los puntos mencionados por Briceño fue el contrato de recaudo que actualmente funciona en TransMilenio, cuyo vencimiento, según afirmó, está previsto para octubre de 2028. El funcionario agregó que un intento anterior de modificar el operador de recaudo tampoco habría prosperado debido a que la licitación fue revocada.

Aunque aseguró ser defensor de la construcción del Metro y haber respaldado el proyecto, Briceño calificó como “irresponsabilidad” la situación que, según él, enfrenta actualmente el Distrito.

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El representante hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y al gerente de la Empresa Metro para que actúen frente a este asunto. A su juicio, los tiempos son cada vez más ajustados y Bogotá debe garantizar que el nuevo sistema pueda integrarse correctamente con TransMilenio cuando entre en funcionamiento.

“Mucho video de la Alcaldía, pocos resultados”, concluyó Briceño en su publicación, mientras insistió en que la ciudad todavía está a tiempo de corregir lo que considera un problema que podría afectar la experiencia de los usuarios del Metro.