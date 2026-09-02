Un nuevo hecho de piques ilegales en Bogotá fue el centro de atención en las redes sociales, esta vez protagonizado, al parecer, por un grupo de ciclistas.

Piques ilegales en Bogotá: nuevas quejas de ciudadanos por esta práctica

Los videos que circularon en distintas aplicaciones mostraban a cientos de usuarios de bicicletas participando en carreras clandestinas en varios puntos de la ciudad.

Uno de los puntos más señalados fue la carrera Séptima con la calle 26, donde los ciclistas, tras esperar un conteo, se preparaban para circular a altas velocidades por las calles de la ciudad y participar en estas carreras clandestinas.

Lo que faltaba.



Suficiente ya tenemos con los piques ilegales y ahora llegan al parecer las "carreras de ciclistas".



Invaden el carril exclusivo de @TransMilenio, no respetan las señales de tránsito y se pasan semáforos en rojo.



Hay que actuar URGENTE @SectorMovilidad. pic.twitter.com/UEyWBUCKfh — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) September 1, 2026

Las imágenes muestran cómo varios de estos usuarios realizaban toda clase de maniobras peligrosas, entre ellas cruzar una intersección mientras el semáforo estaba en rojo e incluso ocupar el carril exclusivo de los buses de TransMilenio, afectando la movilidad de vehículos y otros actores viales que transitan por el sector.

Llamados de concejales

Tras conocerse los hechos ocurridos en Bogotá con los piques ilegales de bicicletas, varios miembros del Concejo de Bogotá pidieron medidas para prevenir este tipo de conductas en la ciudad.

Uno de ellos fue el cabildante Juan David Quintero, quien afirmó que estos usuarios son personas “enfermas por likes” por llevar a cabo acciones que afectan el orden de la capital.

Por ello, hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella, en el marco del borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito, para que se impongan comparendos por esta clase de acciones.

“No podemos permitir que influencers conviertan las vías de Bogotá en una pista de carreras por conseguir visitas. Quien ponga en riesgo la vida de otros debe recibir una sanción ejemplar. Le pido urgentemente al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella abrir ya la discusión para modificar el Código de Tránsito y crear comparendos realmente severos. Los likes no pueden estar por encima de la vida”, comentó Quintero.

Otra concejal que compartió su punto de vista fue Diana Diago, quien considera imprudentes las acciones de estos ciudadanos y pidió al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad que tomen medidas frente a los piques ilegales en Bogotá.

“¡Cuánta imprudencia de estos ciudadanos! Ahora los piques ya no son solamente de carros, también de ciclistas; ahora se apoderan de la calle 26, poniendo en riesgo sus vidas y la de todos los actores viales. Alcalde Carlos Fernando Galán, la Secretaría Distrital de Movilidad en descontrol total en Bogotá. ¿Será que las cámaras de fotomulta también serán para los ciclistas?“, preguntó.