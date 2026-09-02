Colombia intenta levantarse tras el terremoto, pero las nuevas cifras estremecen al país: los números son preocupantes

El reporte con corte a este miércoles revela que la emergencia golpeó a 497 municipios de 16 departamentos. La destrucción también alcanzó hospitales, colegios, vías, puentes y acueductos.

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El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa dejando una factura cada vez más difícil de dimensionar.

El nuevo balance de la emergencia ya contabiliza 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y 136 desaparecidas, mientras el número de afectados asciende a 466.606 personas.

Los datos corresponden a la actualización con corte a las 6:30 de la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026, relacionada con el sismo de 7,4 Mw registrado en San José del Palmar, Chocó.

Detrás de cada cifra aparece una emergencia que se extiende mucho más allá del punto donde ocurrió el movimiento telúrico.

De acuerdo con el reporte, 16 departamentos y 497 municipios han resultado afectados. En total, hay 293.743 familias incluidas dentro del balance oficial.

La vivienda concentra una de las cifras que mejor permite dimensionar el impacto de la tragedia. Hasta ahora se contabilizan 201.005 viviendas averiadas y otras 36.336 completamente destruidas.

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Pero los daños no se quedaron en las casas.

El reporte registra 5.889 edificios averiados y 709 edificios colapsados, una cifra que refleja el golpe sufrido por diferentes estructuras durante la emergencia.

En materia de servicios esenciales, el panorama tampoco resulta menor. Un total de 400 centros de salud figuran entre las infraestructuras afectadas, al igual que 4.287 centros educativos y 5.600 centros comunitarios.

Es decir, el terremoto no solamente dejó familias con viviendas afectadas, sino que también comprometió espacios fundamentales para la atención, la educación y la vida cotidiana de las comunidades.

Pereira en ruinas. Duras imágenes de la ciudad tras el terremoto que se vivió en Colombia Foto: Anadolu via Getty Images

La movilidad también quedó golpeada.

Según el nuevo balance, 468 vías presentan afectaciones, mientras que cinco aeropuertos aparecen dentro del registro. A esto se suman 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados.

Las cifras también incluyen a los animales afectados por la emergencia. El reporte contabiliza 3.023 animales afectados, de los cuales 2.976 han sido rescatados.

Mientras tanto, la cifra de personas fallecidas llegó a 331 y otras 136 continúan reportadas como desaparecidas. Los equipos de emergencia también han registrado 364 personas rescatadas.

El nuevo balance muestra así la dimensión de una emergencia que continúa dejando consecuencias semanas después del sismo. Aunque el movimiento ocurrió el pasado 10 de agosto, los registros de daños y población afectada siguen actualizándose a medida que avanzan las verificaciones en los territorios.

Mientras los números siguen aumentando o ajustándose con las nuevas verificaciones, queda otro desafío todavía más grande: convertir ese gigantesco registro de daños en reconstrucción y ayuda efectiva para quienes perdieron sus viviendas, sus espacios comunitarios o parte de la infraestructura necesaria para volver a la normalidad.