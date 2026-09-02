El impactante video de cómo se desplomó el techo de un colegio por el terremoto en Risaralda

Con el pasar de las semanas se siguen conociendo videos del horror que generó el terremoto del lunes 10 de agosto en cinco departamentos de Colombia.

Ahora, se conocieron varios videos de las cámaras de seguridad del colegio Fabio Vásquez Botero, en Dosquebradas, Risaralda, donde los estudiantes, como pueden, tratan de evacuar, pero, debido al movimiento telúrico, el techo se desplomó.

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Papo Amín, presidente del Concejo de Bogotá, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X: “Aterrador. Observen los videos de las cámaras de seguridad del colegio Fabio Vásquez Botero en Dosquebradas, Risaralda. Lo vivido por los estudiantes muestra la magnitud del terremoto del pasado 10 de agosto”.

Entretanto, la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) registró 1.340 movimientos sísmicos hasta el 31 de agosto, con magnitudes entre 0,6 y 4,8 y profundidades de hasta 120 kilómetros en el departamento del Chocó.

El SGC recordó que el terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una profundidad de 103 kilómetros y liberó una enorme cantidad de energía, equivalente a “entre 125 y 130 bombas atómicas de Hiroshima”.

Según explicó la entidad, el movimiento produjo una ruptura de aproximadamente 100 kilómetros dentro de la placa de Nazca y generó “no solo la secuencia de réplicas esperada para este tipo de sismos, sino también una dinámica sísmica compleja en el subsuelo”.

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Los movimientos telúricos se registraron en la misma zona del pasado terremoto del 10 de agosto. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

El análisis realizado por los expertos permitió encontrar una diferencia importante. Cerca de San José del Palmar, los movimientos se presentan entre 70 y 105 kilómetros de profundidad y su frecuencia ha disminuido después del terremoto.

Para el SGC, este comportamiento “es compatible con una secuencia de réplicas”. Los mayores movimientos de este grupo alcanzaron magnitudes de 4,8 y 4,3.

Sin embargo, en sectores de Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan apareció otra actividad sísmica, ubicada entre 30 y 60 kilómetros de profundidad.