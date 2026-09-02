Vanessa de la Torre destapó decisión que tomó y habló de importante camino que llegaba a su vida: “Buscando respuestas”

Vanessa de la Torre fue foco de reacciones a inicios de agosto, debido a la despedida que dio a Caracol Radio, tras anunciarse su salida. La noticia fue revelada a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que expresó su gratitud por todo lo vivido antes de emprender un nuevo reto profesional.

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“La verdad es que en Caracol Radio he podido hacer todo lo que he querido, desde ir a Necoclí, acercarme al Darién, meterme a Venezuela, entrevistar a María Corina Machado, conocer gente que ha sido realmente increíble en mi carrera como periodista. Creo que me conozco todos los pueblos, todos los lugares, todas las ferias de Colombia, gente maravillosa, he podido hacer todas las entrevistas, he podido cumplir mis sueños”, dijo.

Tras cerrar este capítulo, la periodista informó sobre un giro que dio su vida laboral, precisamente a través de una llamada que recibió. La oferta que le hicieron fue tentativa, aceptando un nuevo reto.

“Hace unos días recibí una llamada inesperada, la verdad es esa, que me cambió la manera de entender, por lo menos, mi presente como periodista. Acepté una oferta que me tiene muy, muy feliz, porque además voy a poder seguir haciendo lo que me gusta, que es estar con la gente. El periodismo es por la gente y para la gente”, dijo en aquel entonces.

No obstante, Vanessa de la Torre viajó a Buenos Aires y aprovechó para compartir algunos contenidos especiales. Su experiencia le permitió descansar y refrescarse, retomando pronto sus compromisos.

De hecho, la presentadora indicó por medio de una publicación, que ya se encontraba en Bogotá y se disponía a asumir esta etapa tan “espectacular de su vida”, donde regresaría a la televisión.

“Ya estoy en mi Bogotá amada, plena y lista para uno de los retos más espectaculares de mi vida. Regreso a la televisión”, escribió en el pie de foto.

“Seguiré haciendo radio y contando con mi pasión desbordada por el periodismo, todo eso que necesitamos saber. Buscando respuestas, porque mi curiosidad es infinita y mi amor por el mundo, por la gente, por lo que me mueve y me inspira, también”, agregó.

De esta forma, Vanessa de la Torre se prepara para su regreso a la pantalla chica, donde ya forjó una sólida carrera en el pasado como presentadora de Noticias Caracol.