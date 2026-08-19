Llegan a Armenia y a pueblos cercanos otros diez ingenieros enviados desde Medellín para evaluar los daños del terremoto

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este miércoles que fueron enviados desde esa ciudad otros 10 ingenieros para que apoyen la evaluación de los daños que el terremoto del 10 de agosto dejó en algunas edificaciones de Armenia y otras poblaciones.

“Medellín sigue apoyando donde Colombia la necesita. Hoy llegaron a Armenia y a otros pueblos cercanos 10 nuevos ingenieros voluntarios para apoyar la evaluación de las edificaciones afectadas por el terremoto”, dijo Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Juan Carlos Sierra

Los expertos estarán trabajando hasta el domingo, ayudando a las familias que necesitan tener certeza sobre si sus casas son o no habitables.

Esta no es la única ayuda que desde la capital antioqueña han enviado a las zonas afectadas. “Desde que ocurrió la emergencia, más de 100 personas entre funcionarios públicos y voluntarios de la sociedad civil han salido de Medellín para ayudar: ingenieros, bomberos y personal técnico que han visitado Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca para evaluar estructuras, atender la emergencia y acompañar a las personas y animalitos afectados”, explicó el mandatario local.

Piden salvar la iglesia La Merced, que con 484 años es la más antigua de Cali. Resultó averiada por el terremoto del 10 de agosto

Además, han sido recolectados 6.800 millones de pesos, dinero que según el Alcalde fue donado a través de la fundación Presentes.

“Y entre los puntos de acopio liderados por la alcaldía, el punto del festival buen comienzo y el concierto solidario, se han recogido 80 toneladas”, añadió.

Por último, Gutiérrez agradeció por las ayudas entregadas para los afectados: “A cada servidor y a cada voluntario que ha dejado su casa y su familia para ir a ayudar a otros: GRACIAS. En los momentos más difíciles, la solidaridad también salva vidas”.

El sismo, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja afectaciones en 476 de los 1.103 municipios de Colombia.

El más reciente balance de la UNGRD indica que 151.433 familias y 272.830 personas fueron afectadas.

El desastre, según esa fuente, deja al 19 de agosto 319 personas fallecidas, 4.469 heridas, 260 desaparecidas y 364 personas rescatadas.

Cali necesitará $10 billones para ser reconstruida, aseguró la secretaria de Turismo, Mabel Lara

Las labores para el inicio de la reconstrucción ya están andando en diferentes lugares. Por ejemplo, en Pereira se ordenaron demoliciones de edificaciones afectadas; en Cali, la secretaria de Turismo, Mabel Lara, tazó esas labores en 10 billones de pesos y en ese sentido se pronunció el presidente, Abelardo De La Espriella, quien dijo que para la reconstrucción total se necesitarían al menos 30 billones de pesos.