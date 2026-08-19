Una innovación tecnológica desarrollada en Colombia para mejorar la seguridad vial de las personas con discapacidad fue reconocida como la ganadora de los eAwards Colombia 2026, iniciativa de la Fundación NTT DATA que busca premiar proyectos tecnológicos con impacto social y ambiental.

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Se trata de Tinver, una solución desarrollada por Madelin Fernández, Project Manager de Tinver S.A.S., que busca facilitar la interacción de las personas con discapacidad visual, auditiva o con dificultades de atención con la infraestructura vial.

¿Cómo funciona Tinver?

El dispositivo puede instalarse en cuestión de segundos mediante un sistema magnético que permite ubicarlo en señales, postes o semáforos existentes. La tecnología utiliza inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT) para detectar vehículos en tiempo real y generar alertas dirigidas a los peatones.

El dispositivo es instalado en los puntos clave de las calles. Foto: Getty Images

A través de la conducción ósea craneal, el dispositivo transmite alertas de voz directamente al usuario sin necesidad de utilizar audífonos. De acuerdo con la organización creadora, esta característica también permite que la solución pueda ser utilizada por personas parcialmente sordas.

Ya tiene un piloto en Armenia

Tinver cuenta con una patente otorgada en Colombia y España en 2025 y alcanzó un nivel de madurez tecnológica, mientras que avanza en un piloto activo en vías reales de Armenia, Quindío, desarrollado en alianza con la Alcaldía de la ciudad.

Escogieron esta ciudad, ya que Quindío registra la mayor proporción de personas con discapacidad del país, con un 9,9 %. Así, el proyecto contempla entre dos y tres intersecciones semaforizadas y, según la organización creadora, ya ha tenido un impacto positivo en más de 100 personas con discapacidad.

Esto le permitió ser la ganadora de los eAwards Colombia 2026, que le otorgará a Tinver un premio de $40 millones, además de acceso a un programa de aceleración personalizado.

Tinver ganó $40 millones con este reconocimiento. Foto: Suministrado a SEMANA

“Recibir este reconocimiento representa mucho más que un premio. Es el resultado de años de trabajo y de creer que la tecnología puede estar al servicio de las personas y transformar realidades”, afirmó Fernández.

La creadora agregó que se siente orgullosa de representar a Tinver, Armenia y Colombia con una innovación que busca contribuir a la construcción de ciudades “más inclusivas, seguras y humanas”.

NTT DATA Colombia, una de las compañías globales de servicios de tecnologías de la información (TI) y consultoría más grandes del mundo, destacó el nivel de los proyectos participantes y el potencial de la tecnología para responder a problemas concretos de la sociedad.

“Los eAwards son una muestra del talento y la capacidad de innovación que existe en Colombia”, señaló Juan Sebastián Escobar, CEO de NTT DATA Colombia. El directivo aseguró que TINVER demuestra cómo la innovación tecnológica puede contribuir a generar entornos más seguros e inclusivos.

Con el reconocimiento, la iniciativa desarrollada por Fernández pasará ahora de la competencia nacional al escenario internacional, donde buscará obtener el premio de €100.000 y ampliar la visibilidad de una tecnología concebida en Colombia para mejorar la movilidad de personas con discapacidad.