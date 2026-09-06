Judicializan a cuatro personas por presunta producción y circulación de material de abuso sexual infantil en Colombia

La Fiscalía General de la Nación informó este domingo 6 de septiembre la judicialización de cuatro personas que, en hechos diferentes, estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil en distintas zonas del país.

Bendito Menor: un sepelio entre música popular, disparos al aire, pancartas y amenazas

Las investigaciones llevaron a las autoridades hasta Pitalito (Huila), Cartagena (Bolívar), Armenia (Quindío) y Soacha (Cundinamarca). Los procedimientos contaron, en algunos casos, con información y cooperación de organismos internacionales.

Una de las investigaciones fue adelantada de manera articulada entre la Dijín de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, España. Como resultado, fueron capturados Leonardo Muñoz Claros, en Pitalito, y José Raúl Sabalza Cortés, en Cartagena.

Según la Fiscalía, los dos hombres presuntamente utilizaban una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de haber distribuido 1.223 videos, mientras que Sabalza Cortés, al parecer, recibió y posteriormente difundió el material.

Los casos detectados en Armenia y Soacha

Otra de las investigaciones se desarrolló a partir de información de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) de Interpol. Las autoridades ubicaron en Armenia a una mujer que posteriormente fue presentada ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con el ente acusador, la mujer presuntamente realizó registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su propia hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año.

Un cuarto caso fue detectado en Soacha, luego de una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). Las autoridades rastrearon una dirección IP correspondiente a un teléfono móvil que presuntamente era utilizado para distribuir material de abuso sexual infantil.

La investigación estableció que el dispositivo pertenecía a un hombre que, según la Fiscalía, también habría agredido sexualmente a su hijastra de siete años y producido fotografías y videos de esos hechos.

Abelardo De La Espriella anuncia que impulsará una reforma al Sistema General de Regalías: “Las cifras nos obligan a hacerlo”

Ninguno de los cuatro aceptó los cargos

A los procesados les fueron imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado.

Ninguno de los cuatro aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Finalmente, los jueces de control de garantías que conocieron los diferentes procesos ordenaron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúan las investigaciones.