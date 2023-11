Advierten que la inteligencia artificial podría ser usada para crear imágenes de abuso sexual infantil

La ya alarmante proliferación de imágenes de abuso sexual infantil en internet podría empeorar si no se hace algo para controlar las herramientas de inteligencia artificial capaces de crear imágenes manipuladas, advirtió el martes un grupo experto en el tema.

Si no es detenido, el aluvión de “deepfakes” de abuso sexual infantil podría abrumar a las agencias policiales que tratan de rescatar a niños convertidos en personajes digitales ficticios. Los abusadores también podrían usar las imágenes para seducir o coaccionar a nuevas víctimas.

Así opera My AI de Snapchat, el peligroso ‘chatbot’ que ofrece contenidos para adultos a los niños

Los chatbots se han convertido en una amenaza para los menores de edad, que son capaces de acceder y utilizar modelos como My AI de Snapchat para acceder a contenidos para adultos, puesto que no cuenta con los filtros necesarios para proteger la integridad de los más pequeños.

Esto ha hecho que algunas herramientas educativas integren sistemas como ChatGPT , un modelo que no dispone de un sistema de verificación de edad fiable y que, en ocasiones, registra respuestas inexactas, recopiladas de páginas de internet de dudosa credibilidad y sin contrastar, como explican desde la firma de seguridad Kaspersky.

Los menores también pueden verse en una situación de vulnerabilidad cuando utilizan un chatbot que, inicialmente, parece inofensivo, como es el caso de My AI. Los menores de hasta 13 años pueden usar esta herramienta de Snapchat sin consentimiento paterno y, desde dicha edad en adelante, la app recopila datos confidenciales tan importantes como el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono, y puede llegar a compartirlos con terceros.

Así lo pudo comprobar el periodista de The Washington Post Geoffrey A. Fowler, que evidenció que las respuestas de este ‘chatbot’ no eran apropiadas al hacerse pasar por un adolescente de 13 años. Además de ofrecer asesoramiento sobre cómo tener relaciones sexuales por primera vez con una persona mayor de edad, My AI le dio consejos para eliminar el olor a alcohol y a marihuana durante una fiesta adolescente.