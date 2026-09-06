Abelardo De La Espriella anuncia que impulsará una reforma al Sistema General de Regalías: “Las cifras nos obligan a hacerlo”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció en las últimas horas que su Gobierno impulsará una reforma al Sistema General de Regalías. Durante la Cumbre de Gobernadores que se realizó en Mompox, Bolívar, De La Espriella afirmó el objetivo de la iniciativa es acabar con la “dispersión de recursos” y avanzar con el financiamiento de grandes obras.

“Impulsaremos una reforma profunda al Sistema General de Regalías para dejar atrás la dispersión de recursos y financiar grandes obras de infraestructura, energía, agua, vivienda y desarrollo rural que verdaderamente transformen los territorios”, dijo.

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El mandatario afirmó que las cifras que tiene el Gobierno impulsan a hacer la reforma.

“Las cifras nos obligan a hacerlo. Desde el año 2012 se han aprobado más de 35.000 proyectos de regalías por más de 115 billones de pesos. La dispersión es evidente, desde 2017 cerca del 80 % de los proyectos ha tenido un valor inferior a un millón de dólares, mientras un 1 % supera los 20 millones de dólares. Esto nos muestra algo claro y evidente: hasta qué punto la inversión de regalías se ha atomizado en miles de proyectos pequeños. Mi Gobierno tiene una visión diferente: quiero recuperar la capacidad de financiar grandes proyectos que impacten y transformen verdaderamente la vida de los territorios”, subrayó.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

El presidente también habló de la necesidad de descentralizar competencias y reducir la burocracia nacional.

“Cada competencia que descentralicemos llegará con los recursos para ejercerla y con una reducción equivalente de la burocracia nacional. Pero autonomía también significa responsabilidad, transparencia y autoridad. No toleraré pactos clandestinos con estructuras criminales ni territorios sometidos por el terrorismo. Nuestra Fuerza Pública golpeará sus cabecillas, redes, rutas, finanzas y activos hasta recuperar plenamente el control territorial”, expresó.

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“Quiero departamentos fuertes dentro de una sola República: más autonomía, más recursos, menos burocracia, más seguridad y resultados que la gente pueda sentir. La Patria Milagro se construye desde las regiones y al servicio de los colombianos”, sostuvo el mandatario.

De la Espriella informó sobre últimos operativos militares

Por otra parte, el presidente informó sobre los operativos militares de las últimas 24 horas, confirmando la muerte de siete disidentes de las Farc del frente Franco Benavides y la captura de otros cinco guerrilleros en el departamento de Nariño.

“En las últimas 24 horas, 7 narcoterroristas del frente ‘Franco Benavides’ del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, murieron en desarrollo de operaciones militares en El Peñol, Nariño, y 5 personas fueron capturadas”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

En el balance, De La Espriella reportó que se ubicaron 5 laboratorios para el procesamiento de coca, así como la incautación de más de 1.000 galones de insumos y 175 kilos en sólidos.

“Contra el narcotráfico, ubicamos 5 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca e incautamos 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kg de insumos sólidos. En Barrancabermeja, además, fueron incautados 6.000 ml de ketamina y 600 ml de fentanilo. Contra la minería ilegal, intervenimos 7 unidades de producción minera y 7 dragas”, informó el jefe de estado.