Familia Monsalve se pronuncia tras escandalosa entrevista de alias Castor, revelada por SEMANA

En su más reciente edición, SEMANA reveló una entrevista que el gobierno de Gustavo Petro archivó con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, en medio de la búsqueda de la paz total en Barranquilla. Allí, el jefe de la temida banda de Los Costeños reveló sus cartas políticas y alianzas electorales.

Explosiva entrevista confidencial a alias Castor: destapó sus fichas políticas y la promesa electoral que le hizo al gobierno Petro

Entre las personas a las que se escucha mencionar en la conversación aparecen algunos políticos de la región. En un aparte de la entrevista, se refiere al apoyo que le estaban dando a una muchacha de Malambo, Atlántico, “que es la hermana de (inaudible), que fue alcalde de allá”.

Se trataría de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, exrepresentante a la Cámara, que no logró llegar nuevamente a esa corporación en la contienda de 2026. También hizo referencia a Rumenigge Monsalve Álvarez, un controvertido político acusado de supuesta corrupción en su paso por la Alcaldía de Malambo. Efectivamente, apostó por el Senado y se quemó.

Precisamente, Rumenigge Monsalve emitió un comunicado en las últimas horas en el que se refiere a la publicación hecha por SEMANA, en la que se reproduce el audio de la conversación de alias Castor.

“No he autorizado a ninguna persona, menos a integrantes de organizaciones al margen de la ley, para hablar, actuar o realizar gestiones políticas en mi nombre. Que un tercero me mencione no significa que me represente, ni que exista vínculo alguno”, señaló Monsalve.

También señaló: “Mi actuación frente a la delincuencia durante mi administración como alcalde de Malambo fue pública, firme y está documentada. Las acciones que adelantamos contra las bandas criminales y grupos delincuenciales organizados son de público conocimiento y ampliamente conocidas por los malamberos, y fueron registradas por los medios de comunicación. Esa posición se mantiene intacta: enfrentar la criminalidad, fortalecer a las instituciones y proteger a la comunidad”.

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Rumenigge Monsalve rechazó “cualquier intento de convertir las palabras de un tercero en una relación o actuación que se me pretenda atribuir” y aseguró que “no puedo responder por lo que otros digan sobre mí. Sí respondo por mis decisiones, mis actuaciones y mi gestión. Mi compromiso con la seguridad de Malambo sigue intacto”.

Finalmente, manifestó: “En un municipio afectado por la actuación de distintas estructuras delincuenciales, asociar públicamente mi nombre con organizaciones criminales, sin hechos que sustenten esa vinculación, trasciende el daño reputacional: pone en riesgo mi seguridad y la de mi familia. Por ello, hago un llamado al rigor y a la responsabilidad en el tratamiento e interpretación de esta información”.

Comunicado Rumenigge Monsalve. Foto: Suministrada a Semana

Ana Monsalve Álvarez también se pronunció sobre el tema. “Hoy me corresponde defender no solo mi nombre, sino también mi vida y la tranquilidad de mi familia. Una inferencia sin pruebas no puede convertirse en una sentencia ni en un ataque político que me exponga ante la criminalidad. Mi trayectoria ha sido clara. Siempre he estado del lado de la Fuerza Pública, del Estado”, señaló en sus redes sociales.

La exrepresentante advirtió que la publicación afecta su buen nombre, desconoce su trayectoria en defensa de la seguridad y pone en riesgo su vida. Además, destacó que en el audio divulgado no se menciona expresamente su nombre ni se presenta evidencia de reuniones, acuerdos, intermediaciones, financiación o algún tipo de relación con esa organización.

Así mismo, manifestó que nunca ha tenido vínculos políticos o electorales ni acuerdos con integrantes de estructuras de delincuencia organizada y rechazó que personas al margen de la ley pretendan atribuírselos.

“Esto no es solamente un ataque contra mi nombre y mi trayectoria política. Con una publicación de esta naturaleza, construida sobre inferencias y sin señalamientos directos, me han puesto una lápida a mí y a mi familia. Durante años he denunciado la inseguridad, la extorsión y el crimen. Siempre he estado del lado de la Fuerza Pública y del Estado. Jamás he tenido acuerdo con organizaciones criminales o personas al margen de la ley”, afirmó.