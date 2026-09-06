Murió Luciana, la bebé de ocho meses con complicaciones cardíacas que necesitaba ser trasladada con urgencia de Neiva a Bogotá

La lucha de una familia por salvar la vida de Luciana Rojas, una bebé de apenas ocho meses, terminó con la noticia que durante días intentaron evitar. La menor falleció este sábado 5 de septiembre en Neiva, donde permanecía hospitalizada mientras sus seres queridos buscaban que pudiera recibir atención médica de mayor complejidad en la Cardioinfantil en Bogotá.

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El estado de salud de Luciana había encendido las alarmas debido a las complicaciones cardíacas que enfrentaba. La pequeña había requerido una intervención de urgencia y permanecía en una unidad de cuidados intensivos intubada mientras avanzaban las gestiones para conseguir su remisión.

La necesidad de encontrar una alternativa llevó a sus familiares a hacer público el caso. A través de redes sociales pidieron ayuda para acelerar el proceso y conseguir que la bebé pudiera ser atendida en una institución que contara con los servicios especializados que requería.

La familia de Luciana pidió ayuda para salvarla

En medio de esa búsqueda, los allegados de la menor dirigieron un llamado al presidente Abelardo De La Espriella y a la Nueva EPS, con la esperanza de que su intervención ayudara a encontrar una solución para trasladarla desde Neiva hasta Bogotá.

De acuerdo con Noticias RCN, Luciana enfrentaba una cardiopatía dilatada y una disfunción cardíaca, un complejo panorama de salud que mantenía a su familia pendiente de cualquier posibilidad que permitiera continuar su tratamiento.

La angustia tenía, además, un antecedente profundamente doloroso. La familia ya había perdido a otra de sus hijas cuando tenía ocho meses debido a una enfermedad similar, por lo que esta vez buscaban agotar todas las posibilidades para evitar que la historia se repitiera.

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Sin embargo, durante la noche del sábado 5 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Luciana. La bebé murió en la clínica Medilaser en Neiva, Huila, sin que pudiera concretarse el traslado a Bogotá que su familia había solicitado ante la gravedad de su condición.

El caso de Luciana generó conmoción luego de que la petición de sus familiares se conociera públicamente y puso nuevamente sobre la mesa las dificultades que pueden atravesar pacientes y familias cuando requieren una remisión urgente hacia centros médicos de mayor complejidad.