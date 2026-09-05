Ideam alerta por deslizamientos en Colombia tras las intensas lluvias: estas son las zonas en riesgo

Las lluvias de los últimos días mantienen bajo alerta a varias regiones del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que la saturación de humedad en los suelos elevó el riesgo de deslizamientos en decenas de municipios, con alerta alta en 14 departamentos.

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El pronóstico, vigente hasta el mediodía del 6 de septiembre de 2026, advierte que las precipitaciones recientes han generado condiciones favorables para la ocurrencia de movimientos en masa, especialmente en zonas de ladera y terrenos con fuertes pendientes.

Los 14 departamentos con alerta alta por deslizamientos

Según el boletín del Ideam, el nivel más alto de alerta se concentra en municipios de: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

El reporte también contempla alerta moderada en territorios de departamentos como Caquetá, La Guajira, Risaralda y Santander, mientras que la alerta baja se extiende a localidades de las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Amazonía y Orinoquía.

El instituto recordó que cada municipio tiene una evaluación particular dentro del boletín, ya que el nivel de amenaza depende tanto de las características del terreno como del comportamiento reciente de las lluvias.

La vigilancia continuará mientras persistan las lluvias. Foto: Composición Semana/ Getty Images

¿Qué implica una alerta por deslizamientos?

El Ideam explicó que este tipo de alerta se emite cuando existe una probabilidad significativa de que ocurra un fenómeno capaz de generar efectos adversos para la población. En estos casos, tanto las autoridades como la ciudadanía deben estar preparadas para actuar con rapidez si las condiciones empeoran.

La combinación de lluvias persistentes y suelos saturados aumenta la posibilidad de deslizamientos, derrumbes y otros movimientos en masa en sectores vulnerables.

Ante este panorama, la entidad pidió reforzar las medidas de prevención, especialmente en las zonas con mayor nivel de amenaza.

Las lluvias que han marcado los últimos días en buena parte del país siguen generando preocupación. Foto: Getty Images

Entre las principales recomendaciones están:

Identificar las áreas propensas a deslizamientos.

Contar con un plan de emergencia familiar.

Conocer las rutas de evacuación.

Evitar la acumulación de agua en las laderas mediante un drenaje adecuado.

No arrojar basura ni residuos que puedan desestabilizar el terreno.

Proteger los bosques y evitar la tala y las quemas.

Además, las autoridades insistieron en la importancia de seguir los reportes oficiales y atender las indicaciones de los organismos locales de gestión del riesgo, especialmente en los municipios donde continúa vigente la alerta alta.