Estas son las 7 comunas que están en alerta por deslizamientos en Medellín: DAGRD hizo el anuncio

La Alcaldía de Medellín priorizó 31 puntos específicos de la capital antioqueña ante los riesgos latentes que hay en la región ante posibles deslizamientos; esta alerta se produjo ante los sistemas de monitoreo geológico y geotécnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD).

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El sistema cuenta con 110 dispositivos en el territorio, entre los que destacan 57 inclinómetros, 47 piezómetros, 4 estaciones integrales de monitoreo hidrometeorológico geotécnico y 2 prototipos tipo Smart Node.

El DAGRD hace diferentes recorridos con el pasar de los días. Foto: DAGRD

Esta alerta generada por la entidad pone sobre aviso a más de 500 familias que habitan en zonas cercanas a los puntos de alerta. Sin embargo, no es solamente el monitoreo técnico lo que se adelanta; el DAGRD puso en marcha procesos de análisis y planes de acción con los líderes sociales de las zonas en riesgo.

Los 31 puntos están en estas 7 comunas

El Popular

Manrique

Villa Hermosa

San Javier

Robledo

Doce de Octubre

Belén

Los reportes oficiales del DAGRD señalan que los 6 barrios en donde más precaución se le pide a los habitantes son Santo Domingo Savio, La Cruz, La Sierra, El Pesebre, el Picacho y Altavista.

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No obstante, la entidad ha señalado que tiene cobertura en toda el área metropolitana de Medellín, incluyendo las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad. Las autoridades distritales han señalado que este monitoreo se realiza con el fin de reducir la posibilidad de emergencias y así mejorar la capacidad de respuesta.

La posibilidad de emergencias se incrementa ante las precipitaciones

El Valle de Aburrá ha tenido días pasados por agua en los 3 primeros meses del año y el Sistema de Alerta Temprana de Antioquia (Siata) señaló que la lluvia seguirá estando presente en los días de los antioqueños por las siguientes dos semanas.

Los pronósticos seguirán marcando lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

“La mayoría de las crecientes se han generado porque en muy pocos minutos cae, por lo general, o el 40 o el 50 o el 100 % de lo que debería llover en todo un mes en esa zona”, así lo declaró el alcalde Federico Gutiérrez, mientras visitaba una zona afectada por las lluvias.

Según lo declarado por el mandatario, los aguaceros han ocurrido en rangos de tiempo puntuales y eso ha generado las emergencias. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en enero en El Poblado, cuando, según las autoridades, en 44 minutos cayeron cerca de 87 milímetros de agua lluvia.