Emergencia en Medellín por fuerte aguacero: avenida torrencial arrastró motos y carros. Hay un menor muerto

El fuerte aguacero que cayó en la tarde de este viernes 3 de abril en Medellín originó graves emergencias en varios puntos de la ciudad, entre ellos el barrio Manrique, donde el desbordamiento de la quebrada La Máquina causó la muerte de un menor de cinco años.

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La lamentable noticia fue dada a conocer por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien informó, a través de sus redes sociales, sobre el fallecimiento de la niña en medio de la emergencia generada por las fuertes lluvias.

“Toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia en este doloroso momento. Nuestro equipo social de la Alcaldía y el DAGRD Bomberos Medellín se encuentran en el lugar de la tragedia, brindando apoyo a la familia y acompañando a la comunidad afectada”, señaló el mandatario.

El alcalde Gutiérrez también confirmó otras emergencias en los sectores de Las Granjas y Manrique Oriental, donde la corriente del agua arrastró motos y vehículos a su paso, lo que generó preocupación en la ciudadanía.

El director del DAGRD, Carlos Quintero, aclaró que en un principio se conoció de una menor que había perdido la vida en en medio de la emergencia, pero que al final se trata de un menor de edad de cinco años.

En las imágenes que circulan por las redes sociales se observa la magnitud de la emergencia, principalmente en el sector de Manrique, donde se desbordó la quebrada La Presidenta, que arrasó con motocicletas y vehículos en las calles.

Varias motos fueron arrastradas por la fuerza de la corriente, ante la mirada de decenas de ciudadanos. Así mismo, un taxi que se encontraba estacionado fue arrastrado por el agua tras el desbordamiento de la quebrada.

Un taxi y varias motos fueron arrastradas por la corriente del agua tras el desbordamiento de una quebrada en Manrique. Foto: Captura de pantalla

Los equipos de emergencia acudieron a los sectores de Manrique Jardín y Manrique Las Granjas, junto con los equipos de bomberos de la ciudad para atender el desbordamiento de la quebrada.

En medio del fuerte aguacero se registró la caída de un árbol en la Autopista Sur, a la altura de Colteger, y otro en la vía Santa Elena. También se presentó la caída de un poste a la altura del puente de Pilsen.

En otros videos se evidencian las afectaciones en viviendas, debido a las inundaciones de cerca de metro y medio de altura, que obligó a sus habitantes a tomar acciones para salvar sus enseres.

Por lo menos unas 40 viviendas resultaron afectadas, mientras decenas de familias sufren las pérdidas materiales, en medio de la incertidumbre por donde pasarán la noche de este Viernes Santo.