Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín para este martes 7 de abril: tome nota y prográmese

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre las condiciones climatológicas que se tendrán en Colombia durante este martes, 7 de abril.

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En el caso de la ciudad de Medellín, se prevé que las lluvias no disminuyan y que se siga presentando el mismo panorama de los últimos días.

De acuerdo con la institución, se estima un cielo entre parcial y mayormente nublado, mientras que se espera que el agua haga presencia durante las horas de la tarde y noche.

Además, se tiene prevista una temperatura máxima de 27 °C.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Para el departamento de Antioquia, se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas que, además, tendrán núcleos puntualmente fuertes en diferentes sectores. Esta misma situación se tendrá en otras zonas de la región Andina como Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

En el caso de Cundinamarca y Boyacá, el Ideam prevé precipitaciones dispersas, principalmente en horas de la tarde y noche.

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Así estará el clima en otras ciudades principales del país:

Barranquilla: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C).

Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 34 °C). Bucaramanga: Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 27 °C).

Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 27 °C). Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado, son posibles lloviznas ocasionales en la madrugada y mañana. Para la tarde y noche se prevén lluvias ligeras a moderadas (T. máx.: 31 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Cartagena: Cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).

Cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se prevé cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche. . (T. máx.: 24 °C).

Se prevé cielo mayormente nublado con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche. . (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se esperan condiciones mayormente nubladas se estiman lloviznas o lluvias ligeras en la tarde. (T. máx.: 18 °C).

Según las autoridades del clima, se prevé que las precipitaciones continúen en Colombia durante los próximos días. Por esta razón, el Ideam ha emitido diversas recomendaciones ante la posible ocurrencia de tormentas eléctricas, ráfagas intensas de viento y vendavales.

Entre las sugerencias, se destaca reforzar las precauciones al momento de buscar refugio, evitar la exposición en espacios abiertos y abstenerse de realizar actividades deportivas al aire libre mientras se presenten condiciones de tormenta, entre otras medidas.