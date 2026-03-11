Las autoridades de Medellín y del Valle de Aburrá anunciaron la activación de protocolos de respuesta ante emergencias por el inicio de la primera temporada de lluvias del año, que se espera tenga mayor intensidad durante marzo y abril.

La Alcaldía de la ciudad, junto con diferentes entidades encargadas de la gestión del riesgo, hicieron el anuncio tras los pronósticos del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), que advierten un incremento de las precipitaciones en la región durante las próximas semanas.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a entender el riesgo, a consultar todas las redes sociales del Siata y el Dagrd, en donde vamos a entregar toda la información hidrometeorológica de manera actualizada. Venimos con un suelo saturado que favorece las condiciones para avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos”, declaró Carlos Andrés Quintero, director del Dagrd.

Las autoridades antioqueñas aseguran que en lo que queda de marzo, seguirá lloviendo en la región. Foto: Getty Images

Según el reporte oficial, en los dos primeros meses de 2026 el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y el Cuerpo Oficial de Bomberos han atendido 360 emergencias relacionadas con lluvias.

281 casos de caída de árboles

41 inundaciones

38 deslizamientos de tierra

Las autoridades señalaron que estas emergencias están relacionadas con la saturación de los suelos y el aumento de las precipitaciones que ya se han presentado en la región en el primer trimestre del año.

Medidas estatales que reducirían riesgos

Ante este panorama, la Alcaldía informó que varias dependencias trabajan de manera coordinada para prevenir emergencias y responder rápidamente en caso de que se presenten incidentes asociados a las lluvias.

Las acciones incluyen trabajos de limpieza y mantenimiento en quebradas y drenajes, así como monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y del comportamiento de los cauces.

Trabajadores adelantan mantenimiento y retiro de residuos en un paso deprimido de Medellín para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias. Foto: Foto: página oficial Alcaldía de Medellín

Como parte de estas labores, la administración distrital ha retirado más de 22.700 metros cúbicos de sedimentos y residuos en quebradas y canales de la ciudad, una cantidad equivalente a más de 2.200 volquetas de material, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones.

Además, durante 2026 las autoridades han realizado 429 visitas técnicas de inspección por riesgo, que han derivado en cerca de 200 recomendaciones de evacuación, algunas temporales y otras definitivas, para proteger la vida de los habitantes en zonas vulnerables.

Medidas de la ciudadanía

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para adoptar medidas de prevención durante esta temporada de lluvias.

Entre las principales recomendaciones están no arrojar basura en quebradas o sumideros, mantener limpios los sistemas de drenaje cercanos a las viviendas y reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia.

También se invita a la ciudadanía a seguir los reportes del Siata y del Dagrd, donde se publica información actualizada sobre las condiciones del clima y posibles alertas hidrometeorológicas.