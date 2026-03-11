Clima en Medellín

¿El cielo gris de Medellín provocará lluvias este miércoles?, pronóstico del clima hoy en Antioquia y la región andina

La temperatura máxima que se vivirá en el valle de Aburrá será de 27°C.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

11 de marzo de 2026, 9:37 a. m.
Día enmarcado por la neblina en Medellín.
Día enmarcado por la neblina en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín tendrá este miércoles 11 de marzo de 2026 una jornada marcada por alta nubosidad y probabilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la tarde y la noche, según el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Ideam advierte sobre fuertes lluvias en Medellín a estas horas del martes, 10 de marzo: conozca el último pronóstico del clima

Según el reporte de la entidad meteorológica, este miércoles los antioqueños tendrán su cielo mayormente nublado; a pesar de que la temperatura máxima estimada para la capital de Antioquia es de 27°C, la cual se esperaba para esta época del año en la región.

Lluvias en Medellín.
La neblina traería lluvias en la tarde y noche del valle de Aburrá. Foto: Getty Images

Este pronóstico no es específico para Medellín; la alta nubosidad y lluvias también se prevén en diferentes zonas de la región andina. Varios departamentos tendrán precipitaciones moderadas.

El informe del Ideam también señala que durante las últimas horas se registraron lluvias moderadas a fuertes en algunos sectores de Antioquia, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas.

Medellín

Estas son las cinco iglesias de Medellín que guardan tesoros religiosos, historia y patrimonio arquitectónico para visitar en Semana Santa

Medellín

Ruta de los siete templos en Medellín: las mejores iglesias, según los ciudadanos, para esta Semana Santa

Medellín

Hallan sin vida al gobernador indígena wounaan Eutimio Valencia Duave tras ser secuestrado en Chocó

Medellín

Adiós al viejo puente La Iguaná: Medellín inicia su demolición para avanzar con el Metro de la 80

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 11 de marzo

Medellín

La hoja de ruta que definirá el futuro territorial del Centro-Sur de Caldas

Medellín

A un adulto mayor de Bogotá le llegó una costosa fotomulta de una moto en Medellín en la que aparece una mujer: “No soy yo”

Bogotá

Si va para Villavicencio, ojo: habrá cierres nocturnos en la vía al Llano

Bogotá

Paro de maestros en Bogotá: horarios, punto de encuentro y recorrido de las marchas

Barranquilla

Del desplazamiento al emprendimiento: así buscan reconstruir su vida 73 familias en Atlántico

De acuerdo con los últimos anuncios de la autoridad meteorológica colombiana, este comportamiento atmosférico está asociado a condiciones típicas de transición hacia temporadas más lluviosas en la región andina.

Riesgo de deslizamientos en el departamento

Además del pronóstico del clima, el Ideam mantiene alertas por deslizamientos en varias zonas del país, especialmente en regiones montañosas donde las lluvias han incrementado la humedad del suelo.

En la vía a La Buitrera, se presentaron varios deslizamientos que ya están siendo atendidos por la Administración Municipal. Foto: Alcaldía de Palmira / El País.
El suelo húmedo alerta sobre la posibilidad de deslizamientos en zonas aledañas. Foto: Foto: Alcaldía de Palmira / El País.

En total, 387 municipios de Colombia se encuentran bajo algún nivel de alerta por movimientos en masa, de los cuales 59 están en alerta roja. Entre los que destacan municipios de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño.

Aunque el reporte no señala una alerta específica para Medellín, las autoridades recomiendan mantener vigilancia en zonas con pendientes o terrenos inestables, especialmente en áreas donde se registren lluvias persistentes.

La región andina no es la única que tendrá lluvias

Calidad del aire en Medellín: ¿por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

Para las próximas 24 horas, el IDEAM estima abundante nubosidad con precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, así como en algunas zonas del sur de la Orinoquía.

Las lluvias más intensas se prevén principalmente en departamentos del suroccidente y del sur del país, aunque en áreas puntuales de Antioquia también podrían presentarse precipitaciones moderadas.