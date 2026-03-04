¿Por qué sigue lloviendo en Colombia? Ideam alertó por el inicio oficial de la nueva temporada

En los primeros meses de este 2026, los colombianos han vivido fuertes jornadas lluviosas y, a pesar de que los meteorólogos esperaban que estas cesaran desde esta semana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sorprendió con su anuncio de este miércoles.

Ideam advierte aumento de lluvias en estas regiones de Colombia por fenómeno de El Niño Costero

A pesar de los climas reportados en los últimos días, el Ideam anunció oficialmente el inicio de la primera temporada de más lluvias del año en Colombia.

“Durante el mes de marzo comienza la primera temporada de más lluvias del año en gran parte del país, especialmente en la región Andina y Caribe”, comunicó la entidad a través de sus canales digitales.

La lluvia ha sido protagonista en los días de los colombianos. Foto: Composición Semana / @Ambiente Bogotá/@Idiger

Esta temporada lluviosa, que se prevé sea la más intensa del año, se mantiene en vigilancia por la entidad meteorológica. Las precipitaciones de enero y febrero han generado condiciones de humedad elevada en suelos y cuencas. No obstante, esto puede ser beneficioso para los ríos y las quebradas, ya que provocaría su rápida respuesta.

En la región Pacífica, el Ideam indicó que las precipitaciones continúan siendo estructuralmente altas y corresponden a su comportamiento climático habitual, dado que se trata de una de las zonas con mayores acumulados de lluvia en el país. Registros históricos del instituto presentan en el Chocó promedios anuales que superan ampliamente el promedio nacional.

Esta temporada se caracteriza por la persistencia de condiciones similares a las de La Niña; sin embargo, fuentes en la entidad le confirmaron a SEMANA que no significa la llegada de este fenómeno.

Riesgos que representa esta nueva temporada lluviosa

Se activan las alertas para entidades estatales como la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres, ya que con la llegada de la temporada más lluviosa del país, son más propensas las emergencias en los territorios vulnerables.

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

Los reportes técnicos del Ideam son los que le permiten al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la activación de alertas y toma de decisiones en el país. El trabajo en conjunto de las entidades es el que permite la prevención y acción efectiva ante las posibles emergencias.

El Ideam recomendó a autoridades locales, organismos de gestión del riesgo y comunidades mantenerse atentos a la evolución de las lluvias y al comportamiento de los ríos, así como consultar de manera permanente los comunicados y boletines oficiales de la entidad meteorológica.