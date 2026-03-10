Nación

Ideam advierte fuertes lluvias en Medellín a estas horas del martes, 10 de marzo: conozca el último pronóstico del clima

La institución reveló lo que se espera del clima en la capital de antioquia en esta nueva jornada.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el ás reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia este martes, 10 de marzo de 2026.

En el caso de la ciudad de Medellín, el panorama no será distinto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. De acuerdo con el reporte, se estima que haya cielo entre parcial a mayormente con probables lluvias moderadas a fuertes en horas de la tarde y noche.

Además, se prevé que la temperatura máxima a lo largo de la jornada será de 26 °C.

Para el departamento de Antioquia se estiman lluvias entre moderadas y localmente fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de actividad eléctrica asociada. Esta misma situación se dará en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño.

Caos en Bogotá: lluvias de dos horas en Usaquén equivalen a 25 piscinas olímpicas

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en la capital antioqueña durante lo que resta del mes de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

  • Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas.
  • Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.
  • Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.
  • Recoja las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes para evitar procesos erosivos y de saturación del suelo.
  • En las viviendas verifique el estado de las canoas y bajantes del techo, realizando la limpieza necesaria y reforzando los techos, de manera que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes.
  • Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias.
  • Absténgase de conducir cuando esté lloviendo. Esto disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.