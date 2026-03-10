Ideam advierte fuertes lluvias en Medellín a estas horas del martes, 10 de marzo: conozca el último pronóstico del clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el ás reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia este martes, 10 de marzo de 2026.

En el caso de la ciudad de Medellín, el panorama no será distinto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. De acuerdo con el reporte, se estima que haya cielo entre parcial a mayormente con probables lluvias moderadas a fuertes en horas de la tarde y noche.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Además, se prevé que la temperatura máxima a lo largo de la jornada será de 26 °C.

Para el departamento de Antioquia se estiman lluvias entre moderadas y localmente fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de actividad eléctrica asociada. Esta misma situación se dará en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño.

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en la capital antioqueña durante lo que resta del mes de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

La Alcaldía de Medellín, a través de sus redes sociales y su página web, emitió una serie de recomendaciones, especialmente relacionadas con posibles desbordamientos de quebradas, algo que ha ocurrido mucho en las últimas semanas:

Evite arrojar basuras y otro tipo de elementos a los cauces de las quebradas. Estos pueden producir represamientos y posteriormente causar graves daños y lesiones a las personas.

Evite construir al borde de quebradas, así como realizar cortes en los taludes de las laderas de las montañas sin tener presentes las medidas técnicas recomendadas para tal procedimiento.

Mantenga las rejillas del alcantarillado libres de desperdicios para que los sistemas de desagüe no se taponen y no generen inundaciones en las viviendas.

