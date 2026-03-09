Nación

Caos en Bogotá: lluvias de dos horas en Usaquén equivalen a 25 piscinas olímpicas

Fuertes lluvias provocaron 34 emergencias y niveles críticos de inundación en el norte y oriente.

Redacción Nación
9 de marzo de 2026, 8:07 p. m.
Bomberos trabajan para bajar el nivel de agua que presentan algunas vías de la capital.
Bomberos trabajan para bajar el nivel de agua que presentan algunas vías de la capital. Foto: @BomberosBogota

Durante la tarde y noche de este lunes 9 de marzo, el sistema climático de la capital registró precipitaciones de alta intensidad que alteraron la movilidad y provocaron inundaciones en diversos sectores. De acuerdo con los registros del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger), una de las zonas con mayor afectación fue el sector de la calle 127 con carrera 2, en las inmediaciones de la estación Ana Restrepo del Corral.

Según el balance oficial del Idiger, se registran actualmente “34 eventos de emergencia asociados a las lluvias. De estos, 24 corresponden a afectaciones en redes de alcantarillado, siete a incidentes por caída de árboles, un movimiento en masa, una granizada y un encharcamiento”.

Las autoridades de tránsito identificaron otras conexiones viales con niveles de agua superiores a los niveles de seguridad, entre las que se encuentran:

  • Avenida novena entre calles 109 y 116.
  • Calle 130 y la calle 127, entre las carreras séptima y 11.

Estas alteraciones impactaron principalmente la movilidad en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y el oriente de Suba.

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) coordinan acciones conjuntas para restablecer el flujo vehicular en las arterias principales de la metrópoli. El personal técnico trabaja en la limpieza de sumideros y la señalización de puntos críticos para evitar siniestros viales.

El pronóstico meteorológico del Idiger indica que las precipitaciones podrían persistir hasta las 8:00 p. m. de este lunes. Los organismos de gestión del riesgo recomendaron a la ciudadanía consultar los canales oficiales y monitorear el estado de las vías a través de las plataformas web del distrito para evitar quedar atrapados en congestiones derivadas de los encharcamientos.