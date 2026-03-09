Caos en Bogotá: lluvias de dos horas en Usaquén equivalen a 25 piscinas olímpicas

Durante la tarde y noche de este lunes 9 de marzo, el sistema climático de la capital registró precipitaciones de alta intensidad que alteraron la movilidad y provocaron inundaciones en diversos sectores. De acuerdo con los registros del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger), una de las zonas con mayor afectación fue el sector de la calle 127 con carrera 2, en las inmediaciones de la estación Ana Restrepo del Corral.

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias persistentes y temperaturas frías marcan la jornada en la capital

En dicho punto, la entidad reportó un “acumulado en la localidad de Usaquén de aproximadamente 56 milímetros de lluvia en dos horas, lo que equivale a llenar cerca de 25 piscinas olímpicas”. El incremento en el nivel del agua repercutió en el tránsito de vehículos particulares y de transporte público.

🔔 Lluvias en Usaquén dejan acumulados de 56 mm, equivalentes a 25 piscinas olímpicas en dos horas.



El Distrito mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continúa atendiendo los reportes ciudadanos. pic.twitter.com/YsjxdnEYTY — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 9, 2026

Ante esta situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegó operativos para destapar los puntos del sistema de drenaje que presentaron taponamientos por residuos y exceso de caudal.

🚨A causa de las lluvias, atendimos diferentes emergencias en la Cra 7 - Cll 126:



- Se controló una fuga de gas.



- Recuperamos un vehículo que quedó atrapado en un sótano.



- Se activó @IDIGER por fallo estructural.



- Se evacuaron 50 personas. Sin lesionados. pic.twitter.com/rZHYhlBsDX — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 9, 2026

Otro punto crítico de la jornada fue el deprimido de la calle 94. A pesar de contar con un sistema de motobombas instalado para regular los niveles de agua, la infraestructura requirió la intervención directa de los organismos de socorro para evacuar el líquido acumulado.

Según el balance oficial del Idiger, se registran actualmente “34 eventos de emergencia asociados a las lluvias. De estos, 24 corresponden a afectaciones en redes de alcantarillado, siete a incidentes por caída de árboles, un movimiento en masa, una granizada y un encharcamiento”.

Las autoridades de tránsito identificaron otras conexiones viales con niveles de agua superiores a los niveles de seguridad, entre las que se encuentran:

Avenida novena entre calles 109 y 116.

Calle 130 y la calle 127, entre las carreras séptima y 11.

Estas alteraciones impactaron principalmente la movilidad en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y el oriente de Suba.

🚨Realizamos labores de desinundación en un sótano, en la Calle 100 con Carrera 23. No se reporten personas lesionadas. pic.twitter.com/75EPgINipN — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) March 10, 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) coordinan acciones conjuntas para restablecer el flujo vehicular en las arterias principales de la metrópoli. El personal técnico trabaja en la limpieza de sumideros y la señalización de puntos críticos para evitar siniestros viales.

El pronóstico meteorológico del Idiger indica que las precipitaciones podrían persistir hasta las 8:00 p. m. de este lunes. Los organismos de gestión del riesgo recomendaron a la ciudadanía consultar los canales oficiales y monitorear el estado de las vías a través de las plataformas web del distrito para evitar quedar atrapados en congestiones derivadas de los encharcamientos.