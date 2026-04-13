El pronóstico anticipa precipitaciones en varias zonas de Bogotá, con mayor intensidad hacia el oriente y norte de la ciudad.

Colombia bajo alerta por lluvias: se intensificarán las precipitaciones en varias regiones durante las próximas 24 horas

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias, nubosidad y temperatura para las próximas horas

La capital del país se alista para una jornada marcada por la nubosidad persistente y episodios de lluvia a lo largo del día, de acuerdo con el más reciente pronóstico emitido por Eliana Fonseca, en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger.

El comportamiento del clima refleja condiciones típicas de inestabilidad atmosférica, con variaciones a lo largo de las horas pero con un denominador común: el predominio de cielos cubiertos y precipitaciones intermitentes.

Durante la madrugada, Bogotá mantuvo condiciones relativamente estables, con tiempo seco, cielo mayormente nublado y una temperatura mínima cercana a los 11 °C.

Sin embargo, este panorama comenzará a cambiar progresivamente en el transcurso del día.

En la mañana, aunque se mantendrán algunos intervalos de nubosidad, no se descarta la aparición de lluvias ligeras, especialmente en sectores del sur de la ciudad, lo que anticipa una transición hacia condiciones más húmedas.

El periodo de la tarde será el más inestable.

Se espera un incremento en la nubosidad, acompañado de lluvias entre ligeras y moderadas que podrían intensificarse en zonas del oriente y norte de la capital.

Este comportamiento suele estar asociado a la interacción de corrientes de aire húmedo con la topografía de la ciudad, lo que favorece el desarrollo de precipitaciones más intensas en estas áreas.

Para la noche, el pronóstico indica que las lluvias no darán tregua.

Se prevé la persistencia de precipitaciones ligeras, principalmente en el centro y sur de Bogotá, bajo un cielo mayormente nublado.

La temperatura máxima del día rondará los 20 °C, lo que mantendrá un ambiente fresco, característico de jornadas lluviosas en la ciudad.

La noche en Bogotá estará marcada por lluvias ligeras y cielo cubierto, con ambiente fresco en gran parte de la ciudad. Foto: Getty Images

Recomendaciones clave para enfrentar las lluvias en Bogotá hoy

Este escenario climático obliga a los bogotanos a tomar precauciones.

Las lluvias, aunque no extremas, pueden afectar la movilidad, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando suelen presentarse congestiones y encharcamientos en varios puntos.

Por ello, es recomendable salir con tiempo adicional para los desplazamientos, portar paraguas o impermeable y estar atentos a posibles cambios en las condiciones del tráfico.

Asimismo, se sugiere evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, particularmente en sectores cercanos a laderas.

Para quienes se movilizan en motocicleta o bicicleta, la precaución debe ser mayor debido a la reducción de visibilidad y al estado resbaloso de las vías.

Ideam se prepara para temporada de ciclones tropicales 2026 en la región Caribe

En los hogares, mantener desagües limpios y revisar techos o canales puede prevenir inconvenientes durante las lluvias nocturnas. También es clave estar atentos a los reportes oficiales ante cualquier variación en el clima.

Bogotá vivirá una jornada típica de temporada lluviosa, en la que la prevención y la planificación serán claves para evitar contratiempos en medio de un día marcado por el cielo gris y las precipitaciones.