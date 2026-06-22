Por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se han programado distintos cortes de agua durante la semana del 23 al 25 de junio. Estas labores se realizan con el propósito de hacer obras de mantenimiento que mejoren el suministro de agua en la ciudad y en los municipios aledaños.

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Las interrupciones están programadas para el martes 23 de junio en la localidad de Bosa, en los sectores de Alameda del Parque, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonell, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II y Villas del Velero. Los cortes iniciarán desde las 8 de la mañana y durarán aproximadamente 12 horas.

Por otro lado, en la localidad de Usme están programados desde las 8 de la noche con una duración de doce horas, y las zonas afectadas serán Andrea, Santa Librada, Marichuela, San Juan Bautista, Barranquillita, Santa Librada Norte, Gran Yomasa y La Cabaña Usme.

En Usaquén los cortes iniciarán desde las 10 de la mañana y durarán 10 horas. Los lugares previstos para esta jornada son Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte. Por Engativá, se realizarán empates de redes del acueducto desde las 10 de la mañana por cuatro horas, y las zonas que no contarán con el servicio son San José, La Cofradía, La Rosita y La Veracruz, de la avenida calle 26 a la calle 39, entre la carrera 94 y la carrera 103.

Para el miércoles 24 de junio, hay varias localidades afectadas; entre ellas Fontibón, en las zonas de Las Brisas de Fontibón y Puente Grande, de la avenida calle 17 a la avenida calle 22, entre la carrera 128 y la carrera 138A. La interrupción será desde las 7 de la mañana y durará 27 horas.

Antonio Nariño es otra de las localidades afectadas y la zona que presentará esto es Policarpa, por la calle 2 Sur entre la carrera 11 y la carrera 10, desde las 6:00 a. m. durante 27 horas.

Las zonas afectadas de Rafael Uribe Uribe son La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes, Diana Turbay y Cerros de Oriente, de la carrera 3F Este a la carrera 5L, entre la calle 48B Sur y la diagonal 52A Sur. El corte será desde las 8:00 p. m. durante 12 horas.

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En San Cristóbal, donde se realizarán los cortes, es en Cerros de Oriente, San Martín Sur, Diana Turbay Arrayanes, La Picota Oriental, Diana Turbay Cultivos, Porvenir, Palermo Sur, La Paz, entre otros, desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.

El jueves 25 de junio, Kennedy tendrá diversas zonas afectadas, algunas de ellas son Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella, de la avenida calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 y la carrera 72, desde las 8:00 a. m. durante 24 horas. En esta localidad hay muchas más zonas que presentarán la interrupción; el listado completo lo puede ver en la página web de la Alcaldía de Bogotá.

En Fontibón los cortes serán en Granjas de Techo y Montevideo, de la avenida carrera 68 a la carrera 68D, entre la avenida calle 13 y la avenida calle 22, desde las 7:00 a. m. durante 27 horas. En Usme y Rafael Uribe Uribe se realizarán en Danubio y La Paz Rafael Uribe, de la carrera 3 a la avenida carrera 14, entre la diagonal 52 Bis Sur y la diagonal 62 Sur, desde las 8:00 p. m. durante 12 horas.

Se recomienda a la comunidad almacenar agua y utilizarla responsablemente en actividades vitales como cocinar y el aseo personal.