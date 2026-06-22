Festival Calma llega al Planetario y la Casona de la Danza con actividades gratuitas para el bienestar

Bogotá continúa fortaleciendo su agenda cultural y de bienestar con una nueva edición del Festival Calma en la Ciudad, una iniciativa que invita a los ciudadanos a hacer una pausa en medio de la rutina y conectar con su salud física, mental y emocional a través de experiencias artísticas, pedagógicas y recreativas.

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En el marco de la cuarta edición del festival, el Planetario de Bogotá y la Casona de la Danza se convertirán en puntos de encuentro para el desarrollo de actividades gratuitas que buscan promover prácticas de autocuidado, reflexión y convivencia.

La programación hace parte de una agenda que reúne diferentes eventos distribuidos en las 20 localidades de la capital entre el 20 y el 28 de junio.

Bajo el lema “Tu retiro en Bogotá”, el Festival Calma ofrece espacios para la meditación, el yoga, la danza, los conversatorios y las caminatas ecológicas, con el propósito de acercar a la ciudadanía a herramientas que contribuyan al bienestar y a una mejor relación con el entorno. La iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con entidades públicas y privadas.

Este espacio nació bajo la inspiración del Día Internacional del Yoga, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con el propósito de fomentar la integración ciudadana.

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La programación que contempla el festival para mañana 23 de junio en el Planetario incluye el conversatorio “Neurociencia, meditación y yoga”, en el que se reunirán expertos para reflexionar sobre el equilibrio emocional. Asimismo, se llevará a cabo el “Segundo Encuentro de Educación, Yoga y Meditación”, destinado a promover la regulación de emociones.

Por otro lado, el 25 de junio se tendrá “Una historia yóguica en Los Andes: las raíces latinoamericanas y el yoga”, un encuentro con música, narración y filosofía, entre mucho más, destinado a explorar los diálogos entre las tradiciones espirituales latinoamericanas y la filosofía del yoga.

La Casona de la Danza también contará con una programación variada que irá los días 23, 25, 27 y 28 de junio, con diferentes talleres como “Respirar(se) en movimiento”, espacios dirigidos a descubrir nuevas formas de moverse y reconocerse.

Es importante tener en cuenta que para acceder a estas actividades debe realizar una inscripción previa que le permita disfrutar de estos encuentros. Puede encontrar la programación completa con todos los detalles y los lugares en que se va a realizar el Festival Calma en la página web de la Alcaldía de Bogotá.