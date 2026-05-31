Villa de Leyva será escenario de la quinta edición del Día Internacional del Yoga

La quinta edición del evento organizado por la Embajada de India en Colombia reunirá experiencias de bienestar, cultura y conexión espiritual en el emblemático municipio de Boyacá.

Villa de Leyva se prepara para recibir una nueva edición de un encuentro internacional dedicado al bienestar, la cultura y la conexión interior, inspirado en las tradiciones ancestrales de la India.

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India y Colombia se unen en un espacio de bienestar

El evento, que llega a su quinta versión en 2026, busca consolidarse como un espacio de intercambio cultural y experiencias enfocadas en el equilibrio físico, mental y espiritual.

El encuentro de bienestar se realizará el 2 de junio de 2026 en Villa de Leyva, Boyacá, un municipio reconocido por su riqueza histórica, su arquitectura colonial y sus paisajes naturales.

Estos factores lo han convertido en un escenario frecuente para actividades culturales, espirituales y de bienestar.

La iniciativa busca fortalecer el intercambio cultural entre India y Colombia a través de experiencias enfocadas en el autocuidado, la meditación y la salud integral.

Entre ellas se encuentran jornadas de yoga, sesiones de respiración consciente y encuentros sobre meditación organizados junto a instituciones locales y organizaciones internacionales.

Una agenda cultural que impulsa el equilibrio físico y mental en el país

En los últimos años, la Embajada de India en Bogotá ha promovido diferentes actividades relacionadas con el bienestar físico y mental en Colombia.

La promoción del yoga y de técnicas de atención plena hace parte de una estrategia global respaldada por el gobierno indio, que ha insistido en posicionar el bienestar mental como una prioridad en escenarios multilaterales y de cooperación internacional.

El encuentro en Villa de Leyva también se da en un contexto en el que la conversación sobre salud mental ha tomado mayor relevancia en Colombia.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en actividades al aire libre diseñadas para fomentar la conexión con el cuerpo, la mente y el entorno natural que caracteriza al municipio boyacense.

La programación también incluirá espacios de acercamiento a la cultura india, reconocida mundialmente por sus prácticas de equilibrio interior y armonía.

El encuentro apunta a consolidarse como un espacio de reflexión y conexión personal en medio del creciente interés por prácticas alternativas de bienestar.

Los interesados en conocer más detalles sobre el encuentro de bienestar en Villa de Leyva pueden consultar la programación y actualizaciones en las redes sociales de la Embajada de India en Colombia (@indiaincolombia).

Tambi.én encontrarán información en las cuentas de difusión cultural @relatovilla y los perfiles de los organizadores y facilitadores del evento.

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En estos canales se comparten las novedades sobre inscripciones, horarios y actividades complementarias que harán parte de la quinta edición del encuentro programado para el 2 de junio de 2026 en Villa de Leyva.

La elección de Villa de Leyva refuerza, además, la apuesta por escenarios tranquilos y naturales que favorezcan experiencias enfocadas en la armonía y el equilibrio emocional.