Trágico accidente en Boyacá: dos menores murieron tras chocar de frente contra una camioneta

Un trágico hecho tiene consternada a la población de un municipio del departamento de Boyacá. Se trata de un siniestro vial en el que tres hermanos que se movilizaban en una motocicleta colisionaron con una camioneta que transitaba por este corredor nacional. Aunque las causas del accidente aún son materia de investigación, el hecho dejó un saldo de dos menores fallecidos y una niña gravemente herida.

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De acuerdo con la información divulgada por el medio regional Boyacá Sie7e Días, el accidente ocurrió en la mañana del viernes 17 de julio sobre la vía nacional Chiquinquirá-Tunja, a la altura del kilómetro 43, en jurisdicción del municipio de Sáchica, en el sector Boquerón de Villarrosita.

Además, según la información entregada por las autoridades, el siniestro se habría producido por un choque entre una camioneta Ford de platón y una motocicleta Yamaha en la que se movilizaban los tres menores de edad.

#Atención / Una persona fallecida y dos heridas tras accidente de tránsito en la vía Tunja – Sáchica.



Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la vía Tunja – Sáchica, en jurisdicción del municipio de Sáchica, donde una motocicleta y una camioneta se… pic.twitter.com/fmM0tPFJZG — 7N Noticias (@7NNoticias) July 17, 2026

Las primeras hipótesis indican que el conductor de la motocicleta habría perdido el control del vehículo al tomar una curva, presuntamente debido al exceso de velocidad. Como consecuencia, habría invadido el carril contrario y colisionado de frente contra la camioneta que transitaba por ese tramo de la vía.

Asimismo, las investigaciones preliminares también señalan que los tres hermanos se dirigían a trabajar en un cultivo de cebolla cabezona, ubicado en el municipio de Sáchica, cuando ocurrió el accidente.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta, un adolescente de 16 años, falleció de manera instantánea en el lugar del accidente. Además, la colisión dejó gravemente herido a su hermano de 8 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Villa de Leyva; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

La tercera ocupante de la motocicleta, una niña de aproximadamente 12 años, sobrevivió al siniestro y fue remitida al Hospital San Rafael de Tunja.

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Entretanto, las autoridades informaron que el conductor de la camioneta involucrada en el accidente resultó ileso. Asimismo, señalaron que las circunstancias que desencadenaron este trágico accidente continúan siendo objeto de investigación, con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.