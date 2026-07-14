Fatal accidente en Bogotá deja un muerto: un carro recolector de basura resultó involucrado

Los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en Bogotá. El caso más reciente en la ciudad se presentó esta noche de lunes, 13 de julio.

En el sector de Bochica, en la localidad de Engativá, un motociclista murió tras chocar contra un carro recolector de basura, en hechos que son investigados por las autoridades.

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De acuerdo con información preliminar, todo parece indicar que, por razones que se desconocen, el motociclista no se habría percatado de la presencia del carro recolector de basura y lo terminó impactando por la parte trasera.

Aunque algunas personas trataron de auxiliar al motociclista, este murió debido al fuerte impacto que sufrió.

Posteriormente, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo del hombre que tenía entre 25 y 30 años de edad.

A propósito, desde muy temprano se han presentado accidentes de tránsito que involucran a motociclistas en distintos puntos de la ciudad, este martes 14 de julio, tal como lo ha reportado la Secretaría de Movilidad.

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“Siniestro vial en la localidad de Santa Fe, taxi colisiona contra poste en la Av. Circunvalar con calle 45A, sentido norte-sur; siniestro vial en la localidad de Usaquén, por caída de motociclista en la autopista Norte con calle 127; siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre dos motociclistas en la Av. Boyacá con calle 23C, sentido norte-sur; siniestro vial en la localidad de San Cristóbal, entre tractocamión y motociclista en la Av. Carrera 10 con calle 23 sur; siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre camión y motociclista en la Av. Cali con Av. Américas”, han sido algunos de los reportes desde la Secretaría de Movilidad, este martes.

Desde las autoridades de todo el país insisten a los conductores en manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito para evitar hechos que lamentar.