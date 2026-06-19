Grave accidente en Bogotá deja un muerto este viernes

Los accidentes de tránsito siguen cobrando víctimas fatales en Bogotá. El caso más reciente se registró esta mañana de viernes, 19 de junio.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, el siniestro vial se presentó en la diagonal 92 con transversal 17, sentido occidente - oriente.

En ese punto de la ciudad, un vehículo y un motociclista chocaron, muriendo este último.

Lo anterior generó congestión vial en la zona, mientras unidades de criminalística llevaban a cabo el levantamiento del cuerpo que, al parecer, sería el de una mujer.

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Sobre las 8:43 a. m., desde Movilidad informaron que había finalizado el levantamiento del cuerpo. Así mismo, se solidarizaron con la familia de la persona fallecida en este lamentable hecho.

“Gestión del tráfico. Finalizan labores de investigación y cierres viales en la diagonal 92 con transversal 17, sentido Occidente - Oriente. @BogotaTransito lamenta siniestro vial y se solidariza con los familiares de la persona fallecida”, reportaron desde el Distrito.

Más temprano, en la Autopista Norte con calle 196, en la localidad de Suba, se presentó otro accidente de tránsito. Allí, una camioneta se volcó, provocando congestión vehicular en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de atención de la emergencia.

El estado de salud de los ocupantes de la camioneta se desconoce, así como las causas puntuales del accidente.

“Continúa alto flujo vehicular en el ingreso a la ciudad por el corredor de la Autonorte, desde la calle 245, hasta la calle 194. Grupo Guía #GestiónDelTráfico realiza recorridos de verificación”, informaron desde Movilidad sobre la movilidad en la zona.